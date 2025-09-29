Se estrecha el cerco contra los anuncios de pisos turísticos ilegales: Canarias concentra miles de caso

La comercialización ‘online’ de pisos turísticos ilegales se ha puesto cada vez más difícil y las principales plataformas ya están desactivando aquellos anuncios que no cuentan con el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio gracias a la iniciativa del Ministerio de Vivienda en tal sentido y pese al rechazo inicial de quienes podrían beneficiarse de semejantes prácticas.
Cabe recordar que el Gobierno de España estimó que hay unos 54.000 pisos turísticos ilegales en las principales plataformas, muchos de ellos comercializados en varias a la vez. Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro imprescindible pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos legales.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que las plataformas los están retirando de forma efectiva y que hay buena disposición para ello.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero este nuevo registro de alquileres de corta duración, aunque no se hizo efectivo hasta las puertas del verano, ha recibido cerca de 336.500 solicitudes, de las que más del 78% han sido para uso turístico y un 20% han sido revocadas.
La mayoría de los códigos revocados están en Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) o Madrid (1.257), aunque también destacan Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731), Torrevieja (700) o Fuengirola (686).
Ahondando en los datos de Canarias, después de Adeje figuran los municipios de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 637; Puerto de La Cruz con 531; La Oliva (Fuerteventura), con 484; Yaiza (Lanzarote), con 442, y Santa Cruz de Tenerife, con 259.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay unas 381.837 viviendas turísticas en España, en su mayoría en Andalucía (96.176), Comunidad Valenciana (63.190), Cataluña (56.851) y Canarias (50.686).
En el punto de mira
Aunque las principales plataformas, como Airbnb y Booking, no revelan datos del número de anuncios desactivados, se muestran a favor de combatir los alquileres turísticos ilegales y reconocen que aquellos que cuentan con este número de registro son los preferidos por los usuarios. Sin duda, habrá ayudado que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avalase por segunda vez la exigencia para que Airbnb retirara de su plataforma 34.728 alojamientos turísticos que no tenían licencia a finales de 2024.
Aval judicial
Aunque desde Airbnb aseguran que estas obligaciones de registro no han supuesto un impacto significativo en su negocio y que desde enero 70.000 anuncios más muestran un número de registro, reconocen que algo menos del 10% de los número de registro nacionales que fueron rechazados hasta ahora tienen un anuncio activo y que su objetivo es darlos de baja, al tiempo que se conciencia a los anfitriones sobre los nuevos requisitos que tienen que cumplir y se pide al resto de plataformas que se unan en los esfuerzos de transparencia.