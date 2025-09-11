Binter programa más de 412.000 plazas exteriores con Tenerife para este invierno

Binter operará durante la temporada de invierno más de 412.000 plazas exteriores directas en su programación desde el Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna, que incluye dos nuevas rutas con Sevilla y Badajoz, el refuerzo de los vuelos directos con Vigo, Valencia y Asturias y la extensión de las conexiones con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia ofrecidas en verano.
El director Comercial y de Marketing y Comunicación de la aerolínea, Miguel Ángel Suárez, ha destacado la gran oferta de destinos y asientos de Binter desde la isla y su consolidación. ”Este invierno Binter mejorará la conexión exterior de Tenerife con su modo canario de volar, que aporta un servicio diferencial centrado en el bienestar del pasajero”.
Suárez también ha indicado que “Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido el anuncio de los nuevos vuelos con Sevilla y, además, desde Tenerife estrenamos también este invierno vuelos directos con Badajoz y añadimos días de vuelo con Valencia, Vigo y Asturias”.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que “el mercado nacional es nuestro segundo mercado por volumen de llegada de visitantes, y somos la isla preponderante en Canarias en las preferencias del mercado peninsular”. Afonso añade que “esta programación de más de 412.000 plazas exteriores con Tenerife para este invierno es una gran noticia para la Isla. Estas conexiones contribuirán al crecimiento de Tenerife como destino de referencia. Es una gran oportunidad para Tenerife”.
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, se muestra muy satisfecha con la puesta en marcha de las nuevas rutas, así como con el refuerzo y la extensión de las conexiones anunciadas, “lo que redundará en un mejor posicionamiento y liderazgo de Tenerife en el mercado nacional, el segundo en importancia para el destino”. Melwani destaca “la estrecha colaboración y excelente sintonía entre Binter y Turismo de Tenerife en el impulso de la conectividad del destino, dentro de la apuesta de la compañía por un importante plan de expansión con flota de última generación y un servicio de calidad”.
A partir del 1 de diciembre, Binter realizará vuelos directos entre Tenerife y dos nuevos destinos peninsulares: Sevilla, con cinco frecuencias semanales, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos; y Badajoz, con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes.
A esto se suma el refuerzo de las conexiones desde la isla con Valencia (VLC), que pasa a tener cinco frecuencias semanales a partir del 3 de diciembre, al añadir la conexión de los jueves; Vigo (VGO), que pasa a tener vuelos diarios con Tenerife a partir del 4 de diciembre, tras sumar nuevas conexiones los miércoles y viernes; y Asturias (OVD), que alcanza cinco enlaces directos semanales a partir del 27 de octubre, con un nuevo vuelo los lunes.
Además, la aerolínea extiende a toda la temporada de invierno las rutas que se comenzaron a operar en verano con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia.
La puesta en marcha de este programa es fruto del trabajo conjunto entre el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, y Binter para consolidar la red de rutas exteriores de la compañía desde su base operativa de Tenerife Norte e impulsar el desarrollo estratégico de la conectividad aérea de la isla en los próximos años aprovechando la fase de crecimiento en la que se encuentra la aerolínea.
Con el conjunto de rutas exteriores programadas por Binter para este invierno con el archipiélago canario, la aerolínea aumentará un 33% su oferta respecto a la misma temporada del año anterior.
Servicio diferencial para todas las tarifas de Binter
Los pasajeros de estas rutas de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.
Además, la compañía aérea facilita a los viajeros de sus rutas nacionales el enlace de estos vuelos con los interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todas las islas del archipiélago por el mismo precio.