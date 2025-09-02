Bresh pone a la venta sus últimas 1.000 entradas para la cita en Tenerife

La nueva entrega de Bresh en Tenerife está cerca de agotar toda las localidades para su próxima edición del 13 de septiembre.
Para esta nueva cita en el Siam Park, en Adeje, la organización ha puesto ya a la venta las últimas 1.000 localidades, por lo que se espera que el lleno absoluto se confirme en los próximos días.
Las últimas entradas están disponibles en https://looopfestival.com/. El evento cuenta con el respaldo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud.
La Bresh en Tenerife
Bresh, el evento internacional apodado ‘la fiesta más linda del mundo’ ha conquistado al público en más de 180 ciudades desde su estreno en Buenos Aires en 2016, después haber tenido presencie en cerca de 20 países. Su propuesta musical, tan amplia como irresistible —que va del reggaetón y el pop al dancehall, rock, electrónica y clásicos de la vieja escuela— ha seducido a miles de personas en todo el planeta.
La pasada edición del mes de mayo de este 2025 tuvo como invitado sorpresa a Maikel Delacalle. En esta nueva edición, y siguiendo la tradición del evento, los artistas invitados se mantendrán en secreto hasta el mismo día, aunque se espera nuevamente un cartel con figuras de primer nivel.
Bresh, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias y la Consejería de Juventud y Promotur, es mucho más que una fiesta: es una experiencia sensorial en la que un dj set cuidadosamente diseñado guía a los asistentes por un viaje musical lleno de “hitazos” que no dan respiro a la pista de baile. Esta combinación de ritmos y nostalgia es parte esencial de su fórmula ganadora.
La magia de Bresh se completa con una ambientación y concepto visual minuciosamente trabajados, que sumergen al público en un universo de fantasía y diversión. Esta atención al detalle ha permitido que la fiesta se haya convertido en un fenómeno global, presente en algunos de los festivales y ciudades más relevantes del mundo.
Desde sus inicios, Bresh ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para estrechar lazos con su audiencia. Contenido visual atractivo, colaboraciones con artistas e influencers y, especialmente, las sesiones en vivo por Instagram durante sus primeras etapas, impulsaron su crecimiento exponencial. Así, la que comenzó como una pequeña reunión se transformó en un movimiento cultural que celebra la música, la creatividad y la diversidad en un espacio seguro e inclusivo.