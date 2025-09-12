Canarias y País Vasco sellan una alianza para el desarrollo científico y espacial

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, firmaron ayer un protocolo mediante el que ambas administraciones sellan una alianza para acelerar su avance en políticas de investigación, desarrollo e innovación.
El acuerdo aboga por una “estrecha colaboración” para lanzar proyectos conjuntos en áreas I+D+i, sectores estratégicos que aportan alto valor añadido y empleo de calidad.
Tras la rúbrica del documento, en la sede tinerfeña de la presidencia autonómica, Clavijo se refirió a este documento como un ejemplo más de los “buenos resultados” de la “relación histórica” entre Canarias y el País Vasco.
“Llevamos años demostrando que hay otra forma de hacer política alejada de la confrontación”, expresó el titular del Ejecutivo canario tras ponderar que las comunidades autónomas unan fuerzas y proyectos “aprendiendo unas de otras y avanzando juntas”.
Clavijo se mostró convencido de que la colaboración será clave para pisar el acelerador en la “apuesta decidida” por diversificar la economía del Archipiélago sobre la base de sectores declarados estratégicos, catorce áreas económicas en las que Canarias cuenta con “ventajas objetivas” para crecer.
Entre ellas, se hallan la investigación, el desarrollo tecnológico, la digitalización y la innovación, precisamente los sectores de “presente y futuro” en los que Canarias y el País Vasco caminarán de la mano.
En especial, dada la alta demanda de personal cualificado, Clavijo consideró importante colaborar en la formación de personal cualificado para dar respuesta a los puestos de trabajo que reclama una nueva sociedad inteligente y digitalizada.
A su juicio, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes van a revolucionar la forma de trabajar en todos los sectores, lo que obligará a contar con capital humano capacitado.
El lehendakari transmitió: “En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial.
Debemos gestionar esta realidad. Y creemos que Tierra Firme, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares”.
Colaborar en proyectos compartidos son, expuso Pradales, el mejor ejemplo de la gobernanza colaborativa y de la “política basada en el diálogo, la colaboración, y la búsqueda permanente del bien común, por encima del ruido, la bronca y la polarización: “Nos separan miles de kilómetros, o de millas náuticas. Pero nos une una forma de entender la política”.
El documento estampado por Clavijo y Pradales permite que se abran canales de colaboración entre la Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI), del Gobierno vasco, y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de Canarias (ACIISI). Ambos organismos podrán explorar de manera conjunta “vías para favorecer aspectos como el acceso a fuentes de financiación a través de mecanismos de ayudas o el desarrollo de programas específicos para el testeo de tecnologías digitales y sostenibles en estos territorios”.
Todos los centros tecnológicos y de investigación de Canarias y el País Vasco trabajarán juntos en sectores estratégicos como el aeroespacial, el astrofísico, las tecnologías cuánticas, el de la fabricación inteligente y los servicios avanzados, la salud, el ámbito sociosanitario, el turismo de calidad y al medioambiente. Se hace una mención a la sostenibilidad y la diversificación a través de la economía azul.