Clavijo prevé que Canarias reciba a unos 7.000 migrantes más en lo que queda de año

Unos 7.000 migrantes más podrían llegar a Canarias en pateras o cayucos en los próximos tres meses, según los cálculos que maneja el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC), quien este jueves ha recalcado que, si se cumple esa previsión, se generará de nuevo “tensión” en los servicios de salvamento y acogida.
Con motivo de su intervención en el foro autonómico ‘La España vertebrada’, organizado por el periódico El Mundo, en el que también ha participado el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), Clavijo ha apuntado que conforme a los datos que manejan las ONG y otros organismos que atienden a los migrantes se podría terminar el año con la llegada de 20.000 personas, al haber arribado ya unos 12.000 desde el pasado mes de enero.
El presidente canario ha criticado el hecho de que el Gobierno central ponga el “acento” en que el pasado año fueron 47.000 las personas que alcanzaron las costas del archipiélago en patera o cayuco, porque el hecho es que “se necesita sacar a los menores no acompañados para atender con dignidad a los que llegan”.
Así mismo, ha insistido en que es necesario que se cumpla con la modificación efectuada en la Ley de Extranjería y con el auto dictado por el Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias.
Sobre las manifestaciones efectuadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en cuanto a que el auto del Supremo no obliga a “sacar” a esos menores de Canarias, sino a que los atienda el Estado, Clavijo ha dicho que “es revelador de cómo utiliza (el Gobierno) el fenómeno migratorio para generar crispación política”.
El auto del TS aclara que los menores asilados son competencia de la Secretaría de Estado de Migraciones y que se tiene que resolver el problema del hacinamiento en que se encuentran en Canarias, ha recordado Clavijo, que se pregunta cómo se va a solucionar el hacinamiento que sufren en Canarias si no salen de las islas.
“Si para ellos (el Gobierno) atender a las víctimas de persecuciones es dejarlos hacinados en el centro de acogida Canarias 50 (en Las Palmas de Gran Canaria), su concepción de los derechos de la infancia y de los Derechos Humanos deja mucho desear”, ha subrayado el presidente, quien también ha calificado de “tomadura de pelo” el cumplimiento del auto de Supremo.
Por su parte, Manuel Domínguez ha manifestado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez (PSOE) no tramita la solicitud a la UE para que se desplieguen en Canarias medios de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), porque se reduciría el número de pateras y ello aliviaría la “bronca y el enfrentamiento” y la búsqueda de culpables, que es como “vive cómodo el Gobierno”.
Ha reiterado que Frontex se tiene que desplegar de forma “real y efectiva” en esta zona del Atlántico, como se ha hecho en Italia y en el sur de España para controlar las fronteras, salvar vidas y proteger la costa canaria.
Por otra parte, ha insistido en que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, aunque no comparten la reforma de la Ley de Extranjería, van a cumplirla y ha citado como ejemplo que Galicia ha creado un centro con 80 plazas para acoger a menores no acompañados derivados de Canarias.
No obstante, ha señalado que no “tiene esperanza en que el Gobierno central derive a los menores”, por las declaraciones efectuadas por Torres, pues están esperando a que cumplan 18 años y así no los tienen que atender.