El Gobierno de España ha acordado este martes, 17 de noviembre, incorporar a un real decreto-ley urgente una partida extraordinaria de 5 millones de euros para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio en El Hierro. La decisión se ha anunciado tras la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración.
De esta cantidad, 3 millones de euros se destinarán al Gobierno de Canarias para financiar los gastos extraordinarios asumidos por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en la atención a las personas migrantes. Los otros 2 millones serán para el Cabildo de El Hierro, con el objetivo de atender los gastos sociales y económicos derivados del incremento de llegadas.
Esta nueva financiación se suma a los 15,18 millones de euros anunciados para la emergencia migratoria, destinados a reforzar los recursos de acogida, la atención en costa y las derivaciones hacia otros puntos del territorio.
Unos 10.000 migrantes han llegado a El Hierro en noviembre
La reunión de la Comisión Interministerial se produce en un contexto de elevada presión migratoria sobre El Hierro, que concentra buena parte de las llegadas de embarcaciones a Canarias durante las últimas semanas.
Según los datos trasladados por el Gobierno central, unas 10.000 personas migrantes han llegado a El Hierro en lo que va de noviembre, mientras que el balance acumulado desde el 1 de enero se sitúa en torno a las 16.000 personas.
Pese al volumen de llegadas, el Ejecutivo señala que actualmente permanecen en la Isla unas 500 personas migrantes, gracias a los dispositivos de acogida y a las derivaciones realizadas hacia otros territorios.
La respuesta institucional combina la atención sanitaria inicial, la asistencia social y los traslados para evitar que todas las personas rescatadas permanezcan en El Hierro.
Refuerzo de Salvamento Marítimo y de las fuerzas de seguridad
Entre las medidas anunciadas figura también el refuerzo de los medios de Salvamento Marítimo desplegados en Canarias.
El Gobierno central ha confirmado la llegada al Archipiélago de la Guardamar Calíope y la reorganización de los recursos disponibles para trasladar a El Hierro la Guardamar Urania, que hasta ahora prestaba servicio en Lanzarote.
Con esta distribución, tres de las cinco guardamares de Salvamento Marítimo existentes en España están destinadas en Canarias, según la información facilitada por el Ejecutivo.
El dispositivo de seguridad también se ha reforzado con una treintena de agentes adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incorporados desde el pasado 10 de noviembre.
Estos efectivos se suman a los recursos que intervienen en la gestión de las llegadas y en los dispositivos desplegados ante el incremento de embarcaciones.
Más gestiones diplomáticas con los países de origen
La Comisión Interministerial de Inmigración también ha acordado intensificar las gestiones diplomáticas con los países de origen de las personas que emprenden la ruta migratoria hacia Canarias.
Esta medida se incorpora a las actuaciones anunciadas por el Gobierno de España para responder al incremento de llegadas, junto con la financiación extraordinaria y el refuerzo de los medios marítimos y policiales.
La nueva partida de 5 millones de euros busca cubrir dos ámbitos directamente afectados por la situación en El Hierro: los gastos sanitarios asumidos por la comunidad autónoma y las necesidades sociales y económicas que afronta la administración insular.