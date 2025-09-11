Clavijo: “Algo hacemos mal” si hay quien piensa que la solución pasa por Vox

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció ayer que si hay población que piensa que Vox es la solución a los problemas “es que algo estamos haciendo mal”. Clavijo, en la sesión de control al Gobierno, realizó esta consideración en la respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, quien aludió a las declaraciones del presidente canario cuando llamó “fascista” al líder de Vox, Santiago Abascal, por querer hundir el Open Arms.
Campos afirmó que nunca ha estado tan de acuerdo con Clavijo, pero le reprochó que su coherencia le dura “30 segundos” cuando tiene que apoyarse en Vox para gobernar en ayuntamientos como Granadilla y Arona o Teguise (Lanzarote, aunque aquí el edil de Vox se pasó al grupo de no adscritos).
Clavijo señaló que se reafirma en las palabras que dijo sobre el líder de Vox, dijo que lo invitó a una visita al Open Arms para que conozca los testimonios de los marineros que han rescatado del mar a miles de personas, y recordó que esta ONG tiene la Medalla de Oro de Canarias por la labor que ha desarrollado en el Mediterráneo.
El jefe del Ejecutivo canario aclaró que no quiere acabar con Vox pero le preocupa la actitud de algunos que hace que aumente el descrédito social a la política. Insistió que en que, si hay gente que piensa que Vox es la respuesta, “es que algo estamos haciendo mal”. Además, instó al portavoz de Nueva Canarias a buscar el acuerdo y alejar la crispación, porque de esta forma la ciudadanía les vería “como una solución y no como el problema”.
Campos replicó al también secretario de Coalición Canaria que, “que tal como diría Feijóo”, la coherencia en el presidente canario “está sobrevalorada”. “Abascal dirige una organización que niega la violencia machista, los derechos de las mujeres y los derechos humanos”, apostilló antes de insistir en que “ese fascista” es su socio en varios ayuntamientos y le blanquea los “discurso del odio”.
Sea como fuere, el pleno del Parlamento de Canarias respaldó ayer la acción solidaria y humanitaria de la ONG Open Arms y rechazó el llamamiento del líder ultraderechista Santiago Abascal a confiscar y hundir su barco, al que definió como “barco negrero”.
La iniciativa, promovida por el PSOE, tuvo el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que lógicamente votó en contra y cuyo portavoz, Nicasio Galván, reiteró el calificativo del Open Arms como “barco negrero”.