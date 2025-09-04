Torres: Si CC y PP rechazan la condonación de deuda “le dan una puñalada” a Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que Canarias es la “más beneficiada” por la condonación de la deuda a las comunidades autónomas porque se rebaja a la mitad, y ha avisado a CC y PP de que si la rechazan, “le dan una puñalada a los intereses de esta tierra“.
“Voy a ser absolutamente claro y rotundo: nadie podrá decir que la comunidad más beneficiada no es Canarias porque se le condona el 50% de su deuda. Otras comunidades a las que se les condona el 25%, 35%, incluso menos, piden ser como Canarias”, ha proclamado Torres en declaraciones a los medios.
Por tanto, ha proseguido, “no me cabe en la cabeza que el señor -Fernando- Clavijo y -Manuel- Domínguez no acepten que la deuda de los canarios pase de 6.000 a 3.000 millones“.
Torres ha rememorado que en 2007, en la anterior etapa de Clavijo como presidente de Canarias y con Mariano Rajoy en la Moncloa, la deuda de la comunidad autónoma era de 7.000 millones, casi un 20% del PIB, y “no se le oyó nada” cuando desde Madrid “no se quitó un euro” de la misma.
El líder de los socialistas canarios ha exhortado al presidente y al vicepresidente de Canarias “que defiendan los intereses” del archipiélago “y no seguir las órdenes del PP”, porque si hacen eso está convencido de que “los canarios se lo harán pagar”.
También cree Torres que “quedará para la historia” que el PP votó en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, incluidos los diputados canarios de ese partido, cuyo líder, Manuel Domínguez, “se mantiene como vicepresidente porque Clavijo lo quiere”.