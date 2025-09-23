Una conferencia histórica de la ONU reconoce a Palestina y desafía a Israel

En una Asamblea extraordinaria e histórica, la ONU evidenció ayer en Nueva York el creciente apoyo al Estado palestino, a la solución de dos países en Oriente Próximo y a condenar el genocidio que comete Israel bajo la excusa de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Con la incorporación en las últimas horas de potencias del calibre de Francia, Gran Bretaña, Australia y otros países relevantes, son ya 157 las naciones que reconocen el Estado palestino tras el impulso dado desde hace tiempo por el presidente español, Pedro Sánchez, que intervino sobre las 22.00 horas en Canarias.
El jefe del Ejecutivo recordó que, “en este preciso momento, las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, ancianos y niños”. Subrayó que la Conferencia de la ONU es clave porque “damos un paso crucial, al reivindicar la solución de los dos Estados, pero seamos claros: no hay solución posible cuando la población de uno de esos Estados es víctima de un genocidio”.
Sánchez abrió su discurso apelando a la dignidad humana: “En nombre del Derecho Internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya”, afirmó desde la tribuna de Naciones Unidas en la conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí, tras denunciar que “el pueblo palestino está siendo aniquilado”.
Añadió que “todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida; esta Conferencia alimenta esa esperanza. Supone un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y el olvido”.
Sánchez propuso dos medidas concretas
- “El Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas”.
- “Hay que adoptar medidas inmediatas para frenar la barbarie y hacer posible la paz”.
Recalcó que “España adoptará un plan para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita”. Advirtió además que “la historia nos juzgará y será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado”