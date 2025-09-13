El Costa Adeje Tenerife se estrena en el Heliodoro ante el RCD Espanyol

El Costa Adeje Tenerife vivirá este fin de semana una cita para la historia. La disputa del primer encuentro de la temporada en el Estadio Heliodoro Rodríguez López con el escudo del CD Tenerife en el pecho, recibiendo al RCD Espanyol en la jornada 3 de Liga F Moeve, esta tarde a partir de las 16:00 horas.
La afición blanquiazul, que ha acogido con gran expectación esta nueva etapa del club tinerfeño, ha respondido con una cifra récord para la entidad. Ya son más de 1.500 abonados los que podrán presenciar de forma gratuita el estreno en casa de un conjunto que ha comenzado la temporada de forma ilusionante. “Se respira un ambiente especial, sabemos que la campaña de abonos ha sido un éxito, esperamos que nos acompañe mucha gente. El equipo lo siente y quiere agradecer y responder a todo ese cariño y apoyo dentro del campo”, señaló un ilusionado Eder Maestre.
El Costa Adeje Tenerife llega al choque en un excelente momento de forma, tras firmar una contundente victoria (0-4) en el Jesús Navas de Sevilla e igualar sin goles (0-0) en la Ciudad Deportiva de Lezama ante el Athletic, en la primera jornada de la Liga F Moeve. Con esa inyección de confianza, las guerreras afrontan el duelo con la ambición de prolongar su buena dinámica y brindar un triunfo a su gente en una cita tan especial.
El técnico vasco cree que “el resultado frente al Sevilla refuerza la idea del grupo, llegamos bien preparadas para seguir creciendo en la línea de los últimos dos partidos. Queremos trasladar esas sensaciones al Heliodoro Rodríguez López este sábado y trabajar para dedicar una victoria a toda esa gente que nos apoya”.
Por su parte, el rival aterriza en la isla con un punto en la tabla clasificatoria, fruto de su último empate en casa ante el Deportivo Abanca y tras caer derrotado ante el Atlético de Madrid en la primera jornada. El cuadro perico es un recién ascendido de la Primera Federación.
“Si analizas los encuentros del RCD Espanyol puedes darte cuenta de que es un equipo que crea ocasiones, que tiene argumentos para hacer daño a cualquier tipo de rival y que puede hacer diferentes partidos dependiendo del contrario. Le tenemos máximo respeto y sabemos que será un partido duro por lo que tenemos que estar muy preparadas” avisó el técnico vasco del CD Tenerife femenino.
El partido entre guerreras y pericas contará con la narración de Atlántico Radio, y será retransmitido en directo a través de las cámaras de DAZN.
Venta de entradas
Las entradas para el partido entre el Costa Adeje Tenerife y Real Club Deportivo Espanyol siguen a la venta de manera online en la plataforma Tomaticket con precios que van desde los 6€ para público general (menores de 7 años 1€) en la grada de San Sebastián Baja y 12€ (menores de 7 años 1 €) para Tribuna Baja. De manera presencial, se podrán adquirir en las taquillas del Estadio Heliodoro Rodríguez López desde hoy sábado desde las 11:00 horas hasta el inicio del encuentro (16.00 horas).
Posible once: Noelia Ramos, Aleksandra, Fatou, Elba, Gavira, Aithiara, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Ouzraoui y Ari Arias.
El CD Tenerife Femenino B visita mañana (10.00 horas) al Real Oviedo
El CD Tenerife Femenino B afronta este domingo su primer desplazamiento de la temporada en Primera Federación tras la brillante victoria de la jornada inicial. Las blanquiazules, dirigidas por Adrián Albéniz, se medirán al Real Oviedo en la Ciudad Deportiva El Requexón, a partir de las 10:00 (hora canaria).
El conjunto tinerfeño llega a esta segunda jornada con la moral alta tras estrenarse en la competición con una meritoria victoria en casa (2-1) frente a un rival de entidad como el Real Betis, recién descendido de la máxima categoría. Ahora, el filial blanquiazul quiere refrendar las buenas sensaciones en tierras asturianas ante un Real Oviedo que cayó derrotado (1-0) ante el Fundación Albacete y que buscará sumar sus primeros puntos ante su afición.
El técnico blanquiazul, Adrián Albéniz, destacó que “tanto en casa como fuera tenemos que ser un equipo reconocible. Si somos fieles a nuestro estilo y trasladamos al terreno de juego lo trabajado en la semana sacaremos algo positivo. Es importante aclimatarnos a la superficie y a los primeros controles y pases, y a partir de ahí, intentar ser competitivos, midiendo bien los tiempos del partido. Vamos con ganas e ilusión”.
Por su parte, Noe Salazar, autora de uno de los tantos en la jornada inaugural, reconoció que “fuera de casa quizás será más complicado que jugar ante nuestra afición, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien durante la semana para intentar sacar algo positivo de nuestro viaje a Asturias ante un rival que nos pondrá las cosas difíciles. El Oviedo es uno de los equipos más importantes de la categoría, pero vamos con la intención de competir de tú a tú y poder puntuar”.