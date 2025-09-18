El cuidado de las personas en las empresas produce muchos beneficios

El bienestar laboral es vital para las empresas que basan su productividad y rendimiento en el capital humano. Disponer de trabajadores que se sientan satisfechos y desarrollen su actividad en un entorno basado en la confianza resulta esencial para generar un buen ambiente.
Los días 26 y 27 regresa Expo Bienestar Canarias para abordar el cuidado de las personas en el ámbito de las empresas. Bajo el lema Bienestar corporativo: transformando la cultura laboral, la novena edición ofrecerá las herramientas que permiten “velar por el bienestar de sus equipos, un factor clave para fomentar el desarrollo del talento, impulsar la motivación, fortalecer su implicación y, en definitiva, contribuir al crecimiento organizacional”.
Centrado en “el compromiso y la motivación de las personas, así como en la cultura y el clima organizacional y laboral”, el bienestar corporativo se ha convertido en los últimos años en una prioridad estratégica para las empresas, que buscan métodos que ayuden a afrontar situaciones derivadas de problemas de salud mental, de la falta de desconexión digital o de conciliación familiar, entre otros.
En Infecar (Feria de Gran Canaria), Expo Bienestar tratará asuntos fundamentales en el bienestar corporativo, como la salud mental, vinculada al bienestar emocional, social e intrapersonal de los trabajadores; la inteligencia emocional, que ayuda a gestionar la ansiedad y adaptarse a un mundo en constante cambio, y el bienestar digital, para aprender a utilizar las tecnologías de manera eficiente y sana, sin crear dependencia ni aislamiento. El foro también analizará el bienestar holístico en la empresa: un enfoque integral que abarca todos los aspectos de la vida (la salud física, mental, emocional, social y financiera, el desarrollo profesional y la conexión con la comunidad), así como el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Expo Bienestar Canarias contará con ponentes de primer nivel.
En una jornada de charlas divulgativas presentada por la actriz, bailarina y presentadora canaria Yaiza Guimaré, el profesional experto en psicología clínica Rafael Santandreu hablará de salud mental. César Martín, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) y especialista en liderazgo humanista de culturas corporativas, expondrá su punto de vista sobre la conciliación. Elsa Punset disertará acerca de la inteligencia emocional. Otros ponentes serán las bioquímicas y nutricionistas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá y el psicólogo experto en adicciones tecnológicas Marc Masip.
En la víspera habrá talleres e intervenciones de Stephanie Degner, Verónica Reyes, Leticia Robaina, Fayna Betancor, Rubén Rubio y Beatriz Uche.
Promovida y financiada por el Cabildo, en Expo Bienestar (expobienestar.es) colaboran Cajasiete y la librería Agapea.