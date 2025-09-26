Garachico se prepara para vivir el primer simulacro de erupción

Tenerife vivirá hoy el primer simulacro de riesgo volcánico que se realiza en España, una actuación que permitirá poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo la evacuación de la población, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y la comunicación con la ciudadanía, involucrando a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y vecinos y vecinas de los municipios afectados.
Garachico ha sido el escenario elegido por su importancia histórica en la actividad volcánica, especialmente por la erupción del volcán de Trevejo el 5 de mayo de 1706, un suceso que transformó la geografía y la economía del municipio y de la Isla, al sepultar con lava uno de los puertos comerciales más relevantes del Archipiélago.
El operativo comenzó el pasado lunes cuando, supuestamente, se inició una actividad sísmica en Tenerife que fue evolucionando y obligó a planificar el sistema de emergencias y los diferentes protocolos de actuación ante el cambio de color del semáforo de riesgo volcánico que pasó de verde a amarillo.
El miércoles, un centenar de habitantes de Garachico recibieron unas mochilas con un kit de emergencias que incluye los elementos básicos para una evacuación segura y organizada como pueden ser linterna, manta térmica, neceser multiusos, set de viaje con botes para geles, champú y cremas), portadocumentos, libreta de anillas, bolígrafo, radio y pilas.
En la jornada de ayer, supuestamente, el comité científico constató un mayor riesgo en la dorsal noroeste de la Isla y reforzó las medidas de alerta y comunicación a la población a través de los medios de comunicación y canales institucionales. De igual manera, se convocó a una nueva reunión del comité asesor y otra con todos los ayuntamientos de la Isla. El Gobierno de Canarias mantuvo el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) en situación de alerta, incrementando la actividad operativa de los planes de emergencia, y el Cabildo, por su parte, actualizó el Plan de Emergencia Insular a fase de alerta.
Se aplicaron las medidas de grado 3 para la protección y seguridad de Tenerife, cerrándose todos los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide y la corona forestal, se prohibió la actividad cinegética y se cierran pistas y senderos.
Asimismo, se cerró el acceso al Parque Rural de Teno; se inició la vigilancia de las carreteras de los municipios afectados por si aparecían fracturas en las mismas y en paredes y muros de viviendas susceptibles de sufrir daños; y el desalojo preventivo de las viviendas unifamiliares dispersas situadas en la base del escarpe por riesgo de desprendimientos.
Será hoy cuando el semáforo de riesgo volcánico pase de forma simulada a color rojo debido al aviso de erupción inminente, y los vecinos y vecinas afectados serán evacuados a zonas seguras. Previamente, recibirán una alerta en su teléfono móvil a través del sistema ES-Alert, la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a la ciudadanía. Su objetivo es informar de manera inmediata sobre evacuaciones, confinamientos, u otras incidencias de seguridad, garantizando que los ciudadanos reciban instrucciones claras y oportunas.
También se informará a la población de los municipios cercanos de El Tanque y Santiago del Teide de su posible desalojo y posterior confinamiento, y al resto de la Isla de la situación de prealerta, a fin de reforzar la coordinación y la vigilancia.
El desarrollo del simulacro comenzará a las 08.00 horas, se extenderá hasta las 14.00, y se podrá seguir a través de los canales oficiales del Cabildo. En Garachico se habilitarán pantallas gigantes en la plaza de los Amantes para ver distintos ejercicios en tiempo real.
La operación, organizada por el Cabildo en coordinación con el Gobierno de Canarias y la Unión Europea, reúne a más de mil participantes, con 64 medios acreditados y 168 periodistas nacionales e internacionales.