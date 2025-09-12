Grandes nombres marcan los estrenos de la semana en cines

Lo nuevo de directores como Alejandro Amenábar o Ari Aster lideran un abanico de novedades en pantalla grande en la que también habrá propuestas como el romance juvenil Sigue mi voz o las animadas Guardianes de la noche: La fortaleza infinita y Súper Agente Hitpig!.
Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, llega a los cines El cautivo, la nueva película del ganador de once premios Goya y un Óscar, Alejandro Amenábar. El responsable de Tesis, Abre los ojos y Los otros vuelve a apostar por el cine histórico para viajar al año 1575, cuando un joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Está protagonizada por Julio Peña y Alessandro Borghi, junto a otros nombres como Miguel Rellán, Fernando Tejero o la debutante Luna Berroa.
Del guionista y director de Hereditary y Midsommar, Ari Aster, se estrena Eddington, que debutó en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes. Cuenta con un reparto estelar encabezado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone, entre otros. Un western ambientado en mayo de 2020, cuando la disputa entre el sheriff de un pequeño pueblo de Nuevo México y su alcalde, prende un auténtico polvorín al enfrentar a los vecinos de Eddington.
Basada en el bestseller de Ariana Godoy, aterriza la adaptación de Sigue mi voz, la historia más personal de la autora, que cuenta con más de 35 millones de lecturas en la plataforma Wattpad y más de 250.000 libros vendidos, editados por Penguin Random House. Está escrita y dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián y protagonizada por Berta Castañé y Jae Woo Yang. Una historia de amor alrededor de Klara, quien una crisis de salud la mantiene en casa 76 días seguidos, y un programa de radio y su presentador se convierten en su tabla de salvación.
El anime del momento
El gran acontecimiento cinematográfico de la semana es el debut en España de Guardianes de la noche: La fortaleza infinita, la primera entrega del último arco del popular manga de Koyoharu Gotoge. En su estreno en Japón, ha batido todos los récords de taquilla, y ha sido vista por casi 20 millones de espectadores. La película, que promete ser el gran anime de la temporada, está basada en la batalla final entre los cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji, el principal villano de la serie.
Además, llega La ley de Jenny Pen, un thriller de terror psicológico de producción neozelandesa con toques de humor negro, protagonizado por los veteranos John Lithgow (Cónclave) y Geoffrey Rush (El discurso del rey), bajo la dirección de James Ashcroft. Ambientado en una residencia para mayores, sigue a un exjuez parcialmente paralizado tras un derrame cerebral, que desde su internamiento tratará de detener a un anciano sádico que utiliza un muñeco para aterrorizar y asesinar en el centro.
Animación para toda la familia
Para toda la familia, la mejor opción será la aventura animada Súper Agente Hitpig!, que parte del universo visual y el humor del libro superventas Pete and Pepinillos. Con una fantástica variedad de animales protagonistas, trata sobre un cerdo cazarrecompensas que descubre el valor de la amistad cuando se cruza con una elefanta bailarina que no quiere ser capturada.
Además, el cómico nominado a un Emmy Kevin James y la icónica, dos veces nominada al mismo premio, Christina Ricci se unen en la ocurrente comedia de acción Fritos a balazos, escrita y dirigida por Edward Drake. Sigue a un expolicía y adre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, y ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jeve se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de a ciudad, viéndose envueltos en un caótico tiroteo.