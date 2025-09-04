economía

Iberia Express ‘responde’ al recorte de Ryanair: refuerza su operativa en Canarias con 30.000 plazas adicionales a partir de octubre

Destaca el incremento de capacidad en Tenerife Norte, con 15.000 plazas adicionales, así como en Gran Canaria con un aumento de 8.300 plazas
Iberia Express ha anunciado un refuerzo de su operativa en Canarias con un incremento de capacidad del 5 por ciento con respecto a lo programado hasta ahora, lo que se traduce en cerca de 30.000 plazas adicionales entre octubre 2025 y enero 2026. Este crecimiento se logra incorporando 116 vuelos extra al programa y más de 150 cambios de calibre de los aviones con los que opera estas rutas, pasándolos a aviones A321neo, para incrementar el número de asientos disponibles.

De esta manera, la aerolínea reafirma una vez más su compromiso con la mejora de la conectividad de Canarias y sus residentes, contribuyendo a impulsar un turismo menos estacional y más sostenible y responsable en el archipiélago.

Hasta 52 vuelos diarios de Iberia Express entre Canarias y Madrid

Iberia Express refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta 8 frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno. En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las 3 frecuencias diarias.

En Gran Canaria se ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid.

La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.

Los vuelos ya están disponibles a la venta en su web.

