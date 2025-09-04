Iberia Express ‘responde’ al recorte de Ryanair: refuerza su operativa en Canarias con 30.000 plazas adicionales a partir de octubre

Iberia Express ha anunciado un refuerzo de su operativa en Canarias con un incremento de capacidad del 5 por ciento con respecto a lo programado hasta ahora, lo que se traduce en cerca de 30.000 plazas adicionales entre octubre 2025 y enero 2026. Este crecimiento se logra incorporando 116 vuelos extra al programa y más de 150 cambios de calibre de los aviones con los que opera estas rutas, pasándolos a aviones A321neo, para incrementar el número de asientos disponibles.
De esta manera, la aerolínea reafirma una vez más su compromiso con la mejora de la conectividad de Canarias y sus residentes, contribuyendo a impulsar un turismo menos estacional y más sostenible y responsable en el archipiélago.
Hasta 52 vuelos diarios de Iberia Express entre Canarias y Madrid
Iberia Express refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta 8 frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno. En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las 3 frecuencias diarias.
En Gran Canaria se ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid.
La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.
Los vuelos ya están disponibles a la venta en su web.