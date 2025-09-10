sucesos

Última hora del incendio en el sur de Tenerife: el Cabildo suma recursos a las labores de extinción

El fuego se ha producido en el exterior de una nave de la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS), en Arico
Incendio en el PIRS, Arico. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Varias dotaciones de Bomberos del Consorcio de Tenerife intervienen en la noche de este miércoles en un incendio declarado en el exterior de una nave de la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el término municipal de Arico.

Fuentes del Cabildo de Tenerife señalan que el fuego se ha producido dentro de la planta. Asimismo, se han movilizado dos camiones BFP de 3.000 litros y un camión nodriza.

  1. Nuevo incendio en el sur de Tenerife, esta vez cerca del PIRSNuevo incendio en el sur de Tenerife, esta vez cerca del PIRS

Las mismas fuentes confirman que se ha puesto en situación de prealerta a medios de extinción de la zona Oeste y Vilaflor, “por si tuvieran que actuar”.

La corporación insular explica que se trata de una “zona de acopio de material de cartón” y, por el momento, no habría afectado a otras equipaciones de la planta.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas