Última hora del incendio en el sur de Tenerife: el Cabildo suma recursos a las labores de extinción

Varias dotaciones de Bomberos del Consorcio de Tenerife intervienen en la noche de este miércoles en un incendio declarado en el exterior de una nave de la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el término municipal de Arico.
Fuentes del Cabildo de Tenerife señalan que el fuego se ha producido dentro de la planta. Asimismo, se han movilizado dos camiones BFP de 3.000 litros y un camión nodriza.
Las mismas fuentes confirman que se ha puesto en situación de prealerta a medios de extinción de la zona Oeste y Vilaflor, “por si tuvieran que actuar”.
La corporación insular explica que se trata de una “zona de acopio de material de cartón” y, por el momento, no habría afectado a otras equipaciones de la planta.