La Alacena de la Bodeguita, pan artesanal y productos gourmet

Hay cocineros que no paran de emprender, que siempre están dándole una vuelta y otra vuelta más a los proyectos. Este es el caso de los hermanos Mario y Fabián Torres quien recientemente han abierto una alacena contigua a la Bodeguita de Enfrente, donde se pueden comprar los panes que ellos mismos elaboran en su obrador, además de degustar unos productos gourmet. Si duda un lugar donde ir temprano para tomar algo dulce, una ración de pata asada, o unas conservas gourmet, antes de almorzar o sustituirlo por una comida más ligera.
Según nos cuentan los hermanos Torres, en La Alacena se puede disfrutar de una buena paletilla de cochino asada con esmero y paciencia para luego buscar el toque ‘crunch’ con el chicharrón de su piel. Todo ello acompañado de panes de masa madre, elaborados en el propio obrador Mario Bakes organic bakery, que van desde un ligero y crocante pan de cristal hasta un tierno volcanic con tintes ahumados.
Siguiendo con los aperitivos, La Alacena de la Bodeguita también nos da la oportunidad de disfrutar de deliciosas conservas gallegas que van desde las zamburiñas, los mejillones escabechados, las ventrescas de bonito, quesos de oveja, cabra y vaca, sin olvidar las papas fritas, que se pueden acompañar de vermuts y cervezas. Por supuesto que los vinos son los elaborados por Mario y Fabián bajo la marca Terral 205, que precisamente ahora se presentan con una renovada imagen.
La Alacena de la Bodeguita ha cuidado mucho la presentación de los panes y la bollería para que los puedas adquirir y disfrutar en casa. Aquí se pueden comprar los diferentes panes que elaboraran ellos mismos bajo la marca Mario Bakes, que desde los inicios han despertado la admiración del público.
Hay que recordar que junto a La Alacena de la Bodeguita los hermanos Mario y Fabián dirigen los restaurantes de El Calderito de la Abuela, Don Mario (que homenajea al padre Mario, todo un referente en la gastronomía del Norte de Tenerife y de Canarias), y La Bodeguita de Enfrente, donde se encuentra ubicada la mencionada alacena. Todos ellos están ubicados en la carretera de Santa Úrsula, a escasos metros uno de los otros.
Hay que recordar que El Calderito de la Abuela recibió en noviembre de 2018 la distinción Dorada Especial, en los XXXIII Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS que se entregaron en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Ambos hermanos trabajan el producto local, los pescados del litoral y la ganadería de la isla. También elaboran su propio vino bajo la marca Terral 205 que se puede degustar en todos sus restaurantes.