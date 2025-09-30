La Orotava Musical acoge la gala de los primeros Premios Nacionales Élite Music

La Orotava se convertirá el próximo 25 de octubre en escenario de un novedoso acontecimiento cultural: la celebración de la gala de los primeros Premios Nacionales Élite Music, un evento que combina actuaciones en directo, ambientación cuidada y una gran fiesta inspirada en los años 80, donde se unen cultura, gastronomía y espectáculo.
La cita está liderada por Fernando Gonzalo, CEO del grupo empresarial Palco Premium, y producido por La Orotava Musical, en colaboración con Diagonal Producciones, especializada en grupos de los años 80, e Yllana, referente mundial en el teatro musical. La iniciativa cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de La Orotava, distinguido con el Premio Élite Music 2025 por su apoyo incondicional a la cultura.
El Liceo de Taoro se transforma en un espacio multidisciplinar con tres ambientes diferenciados: una zona gastronómica con productos locales, un área de cócteles y copas, y el escenario principal, la llamada caja mágica, donde se desarrollan todas las actuaciones de los artistas galardonados. El formato libre, sin butacas numeradas, invita al público a moverse entre espacios y disfrutar de una experiencia inmersiva.
Los galardonados en esta edición de 2025, que también actuarán en la Gala, son los siguientes: Premio Élite Music Femenino 2025: Mapi Molina que presenta en exclusiva una pincelada de Mecano Lyrics, una reinterpretación coral de los grandes éxitos del grupo español, junto al coro Gospel Shine Voices bajo la dirección de Gustavo Campos; Premio al Mejor Musical En Gira del Año: We Love Disco, un montaje que reúne a cinco de las voces más representativas del teatro musical español y rinde homenaje a Enrique Sequero por su trayectoria; y Premio Élite Music al Grupo Ochentero: La Guardia, que celebra su 40 aniversario con un concierto en directo como broche final de la gala.
La ambientación musical está a cargo del DJ Luis de León y su equipo de Puretas Party, con una cuidada selección de clásicos ochenteros que mantendrán la energía festiva durante toda la noche.
Premios con sello artístico
Los galardones, diseñados por el escultor vasco afincado en La Orotava Julio Nieto, son piezas únicas y exclusivas concebidas como auténticas obras de arte, lo que otorga a estos premios un valor simbólico y artístico singular. La producción técnica y escénica se traslada íntegramente desde Madrid, con los mismos estándares de calidad de los grandes montajes de la Gran Vía, garantizando una experiencia de primer nivel en sonido, iluminación y escenografía.
El aforo está limitado a 900 personas y el acceso se realiza exclusivamente mediante entrada anticipada, disponible en Tomaticket y Casa Valladares de La Ororava. Toda la información y novedades se pueden seguir a través de las redes sociales de La Orotava Musical en Facebook e Instagram.