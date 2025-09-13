Aumentan a 18 los arrestados que ingresan en prisión tras la macrooperación contra el narcotráfico en Tenerife

Un total de 28 personas personas están siendo investigadas en el marco de una operación abierta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Esta tarde han tomado declaración a seis personas por la ‘Operación Silbo’, sumándose a las realizadas en la jornada de este viernes. Cinco de ellas han sido enviadas a prisión provisional y una ha quedado en libertad con medidas.
La operación se inició el miércoles tras varias detenciones y el registro de viviendas y despachos de abogados y asesores fiscales en distintas localizaciones de Santa Cruz de Tenerife.
Las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha iniciado este viernes la toma de declaraciones, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los medios.
Así, de las personas que ya han declarado o presentado en sede judicial, 18 han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza, y ocho han quedado en libertad provisional, la mayoría de estas últimas con medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio.
Una persona ha quedado en libertad sin medidas y otra está en busca y captura por las autoridades.
Entre los investigados se encuentran ciudadanos canarios en su mayoría (21), junto a dos latinoamericanos, tres peninsulares, uno magrebí y uno de Europa del Este.
En concreto, a estas personas se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
SOBRE LA ‘OPERACIÓN SILBO’
La llamada ‘Operación Silbo’ tiene ramificaciones en La Gomera y Galicia y entre las personas detenidas se encuentra un empresario tinerfeño vinculado a la hostelería y el ocio nocturno.
La investigación tiene su origen en el alijo de un barco al oeste de Canarias con unos 1.600 kilos de cocaína.