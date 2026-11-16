De Santa Cruz a La Esperanza: una persecución policial de madrugada acaba con un detenido

La Policía Canaria ha detenido durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, a un conductor que protagonizó una persecución por varios municipios de Tenerife tras desobedecer las órdenes de los agentes. El operativo obligó a movilizar a distintas policías locales y a la Guardia Civil, mientras que un vehículo policial sufrió un impacto durante uno de los intentos de interceptación.
Los hechos comenzaron en la avenida de Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, cuando una patrulla del Cuerpo General de la Policía Canaria observó una situación que llamó la atención de los agentes.
Un vehículo circulaba detrás de una camioneta mientras hacía sonar repetidamente el claxon y realizaba ráfagas de luces, aparentemente para advertir de alguna circunstancia relacionada con esta última.
Ante este comportamiento, los policías decidieron detener la marcha de la camioneta para comprobar qué estaba sucediendo. Sin embargo, su conductor ignoró las indicaciones de los agentes y emprendió la huida, dando comienzo a una persecución que se prolongó por diferentes puntos de la Isla.
Una persecución por la carretera de La Esperanza hacia el Teide
Tras comprobar que el conductor no atendía sus órdenes, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda y seguimiento a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.
Desde allí se estableció contacto con diferentes cuerpos de Policía Local y con el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil para coordinar la interceptación del vehículo.
La persecución continuó por la carretera de La Esperanza, en dirección al Parque Nacional del Teide. Durante el recorrido se incorporó una segunda patrulla de la Policía Autonómica y agentes de la Policía Local de El Rosario.
Fue precisamente durante uno de los intentos de detener la camioneta cuando un vehículo de la Policía Local de El Rosario sufrió un impacto que le impidió continuar participando en el operativo.
Pese a este incidente, los agentes mantuvieron el seguimiento del conductor mientras se incorporaban otros efectivos al dispositivo.
La Policía Local de Granadilla consigue bloquear el vehículo
La Guardia Civil también se sumó a la intervención con dos patrullas, mientras desde el CECOES 112 se compartía información sobre los desplazamientos de la camioneta y las posibles rutas que podía seguir.
La coordinación permitió anticipar diferentes puntos de interceptación hasta que, finalmente, una patrulla de la Policía Local de Granadilla de Abona consiguió establecer un cierre de la vía.
El dispositivo impidió que el conductor continuara circulando y facilitó su detención por parte de los agentes de la Policía Autonómica, con la colaboración del resto de efectivos participantes.
La intervención puso fin a una persecución que había comenzado en Santa Cruz de Tenerife y había movilizado recursos policiales de diferentes municipios.
Seis policías locales y la Guardia Civil participan en el operativo
Según ha informado la Policía Canaria, en el dispositivo participaron, mediante intervenciones directas o labores de coordinación, efectivos de las policías locales de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Arona.
A estos recursos se sumaron agentes de la Guardia Civil y varias patrullas del Cuerpo General de la Policía Canaria.
La comunicación permanente entre los distintos cuerpos permitió actualizar los desplazamientos del vehículo, organizar el despliegue policial y preparar posibles puntos de interceptación.
Por el momento, el comunicado policial no aclara el motivo por el que el conductor desobedeció el alto, los posibles delitos que se le atribuyen ni si alguna persona resultó herida durante la intervención.