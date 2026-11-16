Un accidente con tres vehículos implicados complica el tráfico en la TF-5

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados se ha registrado durante la mañana de este lunes, 16 de noviembre, en la autopista del Norte de Tenerife (TF-5), a la altura del kilómetro 8, en dirección norte.
Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar del siniestro, donde trabajan para atender la incidencia. Por el momento, no ha trascendido si hay personas heridas ni la gravedad de los posibles daños.
El accidente se produce en plena hora punta, cuando la TF-5 registra habitualmente importantes retenciones en sentido contrario, hacia Santa Cruz de Tenerife, debido al elevado volumen de vehículos que se desplazan hacia la capital.
De esta manera, la circulación se ve condicionada por dos situaciones distintas: el accidente registrado en dirección norte y las habituales colas de acceso a Santa Cruz.
Se recomienda a los conductores que circulen por la zona extremar la precaución y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencia.
Por ahora, se desconocen las causas del accidente y si ha sido necesario restringir algún carril.