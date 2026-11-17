Un motorista ha resultado herido de carácter grave este martes, 17 de noviembre, tras sufrir una caída accidental mientras circulaba por la carretera TF-111, en dirección a Los Campitos, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo sobre las 14:30 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada alertando de la caída de una motocicleta en esta vía.
Tras recibir el aviso, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para atender al afectado, entre ellos una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Trasladado al Hospital Universitario de Canarias
Una vez en el lugar del accidente, el personal sanitario asistió al motorista, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado y atendido por los sanitarios, el afectado fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En el dispositivo de emergencias también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con los servicios sanitarios y realizaron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.