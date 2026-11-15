Domingo trágico en las carreteras de Canarias: mueren dos motoristas de 68 y 24 años

Dos motoristas han fallecido este domingo, 15 de noviembre, en dos accidentes de tráfico registrados en Tenerife y Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Los siniestros, ocurridos con apenas siete horas de diferencia, se han cobrado la vida de dos hombres de 68 y 24 años, respectivamente. El primero de los accidentes tuvo lugar durante la madrugada en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, mientras que el segundo se produjo a primera hora de la mañana en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Fallece un motorista de 68 años en la TF-1, en Tenerife
El accidente mortal registrado en Tenerife se produjo sobre las 07.50 horas de este domingo, cuando un motorista de 68 años sufrió una colisión con un vehículo en la TF-1, a la altura de Radazul, dentro del término municipal de El Rosario.
Tras recibir la alerta, el Cecoes 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios para atender al afectado.
Antes de la llegada de los equipos sanitarios, un agente de la Policía Local de El Rosario que se encontraba fuera de servicio prestó una primera asistencia al motorista.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los sanitarios, no fue posible recuperar sus constantes vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.
Muere un joven motorista de 24 años en Gran Canaria
Horas antes, durante la madrugada de este domingo, otro accidente de tráfico había terminado con la vida de un motorista en Gran Canaria.
El siniestro ocurrió sobre las 00.53 horas en la avenida Las Bajas, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, cuando un joven de 24 años sufrió una caída mientras circulaba en motocicleta.
La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando de lo sucedido y movilizó los recursos de emergencia correspondientes.
Una vez en el lugar del accidente, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del motorista de 24 años.
De esta manera, Canarias registra dos víctimas mortales en accidentes de motocicleta durante la misma jornada de domingo, en dos siniestros ocurridos en distintas islas del Archipiélago.