Muere un motorista en un accidente que paraliza la TF-1

Un motorista ha fallecido durante la mañana de este domingo, 15 de noviembre, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura del municipio de El Rosario.
El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 8.00 horas, concretamente en el punto kilométrico 9 de la vía, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
Por el momento, únicamente ha trascendido que la víctima es un varón, sin que se hayan facilitado más datos sobre su identidad ni las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervinieron en el dispositivo de emergencia.
El accidente también tuvo importantes consecuencias para la circulación en la TF-1, donde las retenciones se prolongaron durante al menos dos horas en dirección a la capital tinerfeña.