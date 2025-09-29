El patronato del Parque Nacional del Teide se reúne este lunes con el objetivo de abordar el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), un documento que no se actualiza desde hace 23 años.
Según ha detallado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el crecimiento de visitantes, que ya supera los 5 millones anuales —dos millones más desde la pandemia—, hace necesario disponer de nuevas herramientas.
En este sentido, ha señalado que se pondrá sobre la mesa el funcionamiento de guaguas lanzadera debido a la capacidad limitada de los aparcamientos, actualmente en 800 plazas, y en concepto de “movilidad sostenible”. “Como no hay ningún tipo de control, entran tantos vehículos como quieren y eso es lo que se va a cambiar”.
La presidenta ha aclarado en Televisión Canaria que los tinerfeños no estarán obligados a utilizar este sistema, aunque el número de vehículos que puedan acceder se ajustará a la capacidad de los estacionamientos.
Ecotasa en el Teide
Además, ha confirmado que se implantará una ecotasa, similar a la aplicada en Masca: los residentes en Tenerife estarán exentos, los canarios pagarán una cantidad simbólica y los turistas abonarán la tarifa completa. En el caso de Masca, el coste alcanza los 28 euros.
Dávila ha indicado que el 85% de las visitas al Teide corresponden a turistas, lo que convierte a este grupo en el foco principal de la regulación. “También es verdad que cuando hay un botellón, no lo hacen los extranjeros, o sí”, ha señalado.
Asimismo, ha anunciado que el nuevo PRUG recogerá la transferencia de competencias al Cabildo, lo que permitirá reforzar el número de agentes de medio ambiente dedicados a la protección y conservación del espacio.
Sanciones y restricciones
En cuanto al control de actividades, la presidenta insular ha afirmado que se han detectado empresas ilegales de buggies, quads, todoterrenos…, que están siendo sancionadas y sobre las que se intensificará la vigilancia. “Aunque circulen por asfalto, un grupo de 20 distorsiona la visita y estaciona en arcenes, lo cual está prohibido”, ha apuntado, insistiendo en que la intención es que la visita turística se realice mayoritariamente en guaguas lanzadera.
En relación con el acceso en coche, el consejero de Presidencia del Cabildo, José Miguel Ruano, precisó hace unos días que el nuevo plan rector prevé restricciones en determinados tramos horarios, en los que solo se podrá circular en guagua. “No es un veto al vehículo privado. Habrá franjas en las que toda la movilidad será en guaguas y otras en las que no”, matizó.
El documento, elaborado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias durante más de un año y medio, será debatido en el patronato y, posteriormente, deberá ser aprobado por el Ejecutivo autonómico, previsiblemente antes de diciembre.