El Pontevedra examina el buen momento del CD Tenerife en el histórico Pasarón

El CD Tenerife afronta la tercera jornada en el grupo primero de Primera Federación con la visita esta tarde, a partir de las 17.15 horas, al histórico Pasarón donde le espera el Pontevedra. Los de Cervera quieren seguir sumando de tres en tres tras los triunfos frente a Guadalajara (0-2) y Mérida (3-0).
Los blanquiazules están demostrando que tiran de pegada para superar a los rivales, llevando la voz cantante los delanteros De Miguel y Enric Gallego. Nacho Gil, con su desborde, también está siendo de los destacados en estos primeros compases de la competición.
Además, la portería de Dani Martín está imbatida tras no encajar goles en los dos encuentros que ha disputado. En el capítulo de bajas, Marc Mateu por segunda semana consecutiva no será de la partida, y el centrocampista Fabricio ha padecido molestias a lo largo de la semana aunque finalmente viajó con el equipo.
El once más previsible podría estar formado por: Dani Martín, bajo los palos. En defensa, David Rodríguez y Ander Zoilo en los laterales; en el eje central de la defensa Álvaro González y Landazuri. En la sala de máquinas, Aitor Sanz y Juanjo, con Nacho Gil y Alassan en las bandas. En puntas de lanza, De Miguel y Enric Gallego.
La historia común entre ambas entidades inició a principios de la década de los setenta, cuando se cruzaron cinco veces. Se vieron otras dos veces en la década posterior y no volvieron a citarse hasta el curso 2004-2005, siendo este el único antecedente en la competición doméstica correspondiente al siglo XXI.
El rival
Pese al favoritismo del CD Tenerife, el Pontevedra solo ha perdido dos veces en el estadio de Pasarón contra los tinerfeños y la última de estas derrotas fue hace ya 45 años.
En las dos primeras jornadas de liga, el conjunto granate ha dado cuenta de una personalidad atrevida en ataque sin descuidar la tarea defensiva.
Destacar sin duda el triunfo del pasado sábado en El Toralín ante uno de los aspirantes al ascenso a LaLiga Hypermotion, la Ponferradina. El once que sacó Rubén Domínguez estaba integrado por Raúl Marqueta, Víctor Eimil, Montoro, Miki Bosch, Juanra, Ander Vidorreta, Yelko, Brais Abelenda, Alain Ribeiro, Álex González y Dani Selma.
Montoro será baja hoy tras ver doble cartulina amarilla.
Baba Diocou vuelve a ver puerta con el Arenas de Getxo
Baba Diocou, que pertenece al CD Tenerife, lleva camino de convertirse en el futbolista más cotizado de la categoría. El delantero senegalés la está rompiendo en su cesión al Arenas de Getxo. Y es que Diocou volvió a marcar en la tercera jornada, en la visita de su equipo a Lasesarre para jugar ante el Barakaldo. El africano sumó su tercer tanto.