Por primera vez en 17 años suben la retribución a los abogados de oficio en Canarias

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció ayer la publicación de la orden del incremento de los baremos que cobran abogados y procuradores del turno de oficio hasta alcanzar una cifra global del 30% en los próximos tres años.
El incremento de la retribución se empezará a hacer efectivo este mismo año, con un 15% que tendrá carácter retroactivo al 1 de enero. En 2026 se incrementará otro 7% y el 8% restante, hasta alcanzar el 30% de subida, se hará efectivo en el año 2027.
“Desde el año 2028 no se había actualizado esta retribución, una mejora de la que se beneficiarán los más de 2.300 profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita y con ello las personas usuarias de este servicio”.
Nieves Lady Barreto, que compareció en rueda de prensa con el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, añadió que la orden recoge que la primera subida del año 2025, que será del 15%, tendrá efectos retroactivos a 1 de enero”.
La consejera recordó que otra de las líneas de trabajo de su departamento en colaboración con los colegios de abogados es incentivar el acuerdo para rebajar la litigiosidad y que, en ese sentido, se prima a los abogados que lo alcancen dentro de la puesta en marcha de los medios alternativos de resolución de controversias (MASC).
“Estamos haciendo un seguimiento y a final de año podemos presentar un primer balance de su aplicación”, aseguró.
Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, agradeció “el esfuerzo” del Gobierno por sacar adelante esta orden, que recoge el acuerdo alcanzado con los colegios de abogados, y reconoció el papel que ha tenido la consejera en “la negociación presupuestaria” para conseguir los fondos necesarios para hacerlo realidad.
El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, apuntó que este incremento “dignifica la profesión y el trabajo de los abogados y procuradores en la defensa de los ciudadanos canarios” que necesitan asistencia gratuita ante los tribunales por carecer de recursos económicos.
Otras reivindicaciones
Por su parte, Milagrosa Pacheco Pérez, vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados, afirmó que “para nosotros, este es un paso para que se empiece a dignificar la labor del abogado del turno de oficio, que tenía unas retribuciones bloqueadas desde hace muchísimo tiempo. Un paso adelante para una labor tan bonita y tan excepcional que realizan para aquellos ciudadanos que no tienen derecho a un abogado privado”. No obstante, añadió que “también reivindicamos que muchos conceptos que, a día de hoy, no se abonan empiecen a pagarse. Hay muchísimo trabajo que realizan los abogados y por el que no cobran. Por eso, el de hoy es un paso importante pero para seguir avanzando en esas reivindicaciones que estamos haciendo”.
La publicación de la Orden de 25 de agosto de 2025, modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las personas profesionales de la abogacía y procuraduría. La orden tiene una triple finalidad: por una parte, adecua a la normativa actual los importes de las bases y los módulos de la compensación -indemnización que reciben quienes asisten a los beneficiarios de la justicia gratuita-, como se venía demandando por los Colegios Profesionales, con la salvedad del turno especial de extranjería, que ya se había actualizado y modificado desde la Orden n.º 231, de 19 de diciembre de 2024.
Por otro lado, incrementa un 30% los importes iniciales de los módulos, incremento que se llevará a cabo de forma en tres ejercicios presupuestarios: 2025, 2026 y 2027. La orden también regulariza los efectos económicos a las personas profesionales de la abogacía y procuraduría por las actuaciones ya realizadas en 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero.