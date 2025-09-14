Tenerife muestra en Basque Culinary Center sus productos

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha llevado la esencia y los sabores de su cocina hasta Basque Culinary Center. La prestigiosa facultad gastronómica ha sido escenario de seis talleres formativos en los que un centenar de estudiantes del último curso han podido conocer las cualidades y propiedades culinarias de los vinos, las carnes, los pescados, las frutas tropicales, el gofio, los quesos, las mieles o los productos de las medianías de la isla.
La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración con Basque Culinary Center -que se prolongará hasta 2028- con el objetivo de impulsar la excelencia del sector gastronómico de la isla. Un acuerdo que contempla un completo programa de formación dirigido al talento profesional de la isla, así como de la innovación y la promoción de la cocina de Tenerife tanto en el destino como en la península.
El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, comenta que “nuestro objetivo es ser más competitivos como destino turístico e impulsar el desarrollo de la economía tinerfeña, siempre apostando por la formación continua de nuestros profesionales”. Afonso añade que “Tenerife es un destino líder y de vanguardia a nivel gastronómico, donde prima nuestra identidad cultural, la sostenibilidad, la calidad de los productos, así como la excelencia del talento de nuestros profesionales”.
El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, señala que “el hecho de que Turismo de Tenerife y Sector Primario trabajen de forma coordinada y transversal permite promocionar nuestros productos, algo que redunda en beneficio de nuestros productores y nuestro sector primario».
Para Joxe Mari Aizega, director de Basque Culinary Center, “es una gran satisfacción acoger una vez más la Jornada Gastronómica de Tenerife. Esta iniciativa, enmarcada dentro de la colaboración entre el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, refuerza nuestro compromiso con la diversidad y autenticidad culinaria, acercando a nuestro alumnado a los productos, productores y chefs que hacen única la cocina de la isla. Experiencias como esta no solo nos permiten descubrir sabores extraordinarios, sino también comprender el valor cultural y humano que hay detrás de ellos, consolidando un puente de aprendizaje y de celebración entre territorios.”
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subraya que “con acciones como esta queremos mostrar al mundo la calidad y la diversidad de nuestros productos, así como el talento del sector. Este evento es una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo turístico de Tenerife y promover la identidad culinaria de nuestra isla”.
Con la asesoría gastronómica de Juan Carlos Clemente, los diferentes talleres han sido impartidos por reconocidos chefs de la isla. En el caso de los vinos de Tenerife, Jesús de las Heras Roger, de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canaria; quesos, gofio y mieles de Tenerife, Zebina Hernández, asesora gastronómica, y Alfredo Marrero, de Boutique Relieve. Productos de las medianías de Tenerife, Judith Fernández, técnico del servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabild de Tenerife y Lázaro Rodríguez, de GF Gran Costa Adeje; frutas tropicales de Tenerife, Clemente Méndez, técnico del servicio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Jesús Camacho, restaurante Donaire, Hotel GF Victoria. Carnes de Tenerife, Diana Marcelino, de El Secreto de Chimiche, y Marichu Fresno Baquero, doctora en Veterinaria. Por último, pescados de Tenerife, Agustín Espinosa, técnico del Cabildo de Tenerife y Jesús Marrero Martín, del restaurante El Ancla.