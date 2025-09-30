Zapata, alto y claro: “Quien quiera visitar el Teide en horas centrales deberá usar guaguas lanzaderas”

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha explicado este martes que quien quiera visitar el Parque Nacional del Teide en las horas centrales del día deberá hacerlo “única y exclusivamente” a través de guaguas lanzadera.
Zapata ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de la celebración de la segunda Comisión Canaria de Acción Climática y Energía en Gran Canaria, donde entre otras cuestiones han establecido la postura del Ejecutivo con respecto al pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno de España.
El consejero ha recordado que es el Cabildo de Tenerife quien debe ejecutar el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, en el que actualmente se está trabajando, y sacar adelante el plan de movilidad con el que se ha comprometido para que esas guaguas lanzadera puedan estar en marcha “cuanto antes”.
Según ha afirmado este martes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en declaraciones a La Radio Canaria, el nuevo PRUG podría estar en vigor antes del verano de 2026.
Zapata ha explicado que quien quiera pasar en vehículo podrá seguir haciéndolo a través de la travesía del Teide, pero no podrá estacionar, y fuera de esas horas punta se podrá acceder en vehículo, pero llevando a cabo una cita previa de los aparcamientos.
El nuevo PRUG sustituirá al actual, aprobado a principios de los 2000 y “totalmente desactualizado”, ha manifestado el consejero, con el fin de garantizar la conservación de este espacio natural protegido y el uso sostenible de sus recursos frente a la presión de las más de 5 millones visitas anuales que recibe.