Los accidentes laborales graves aumentan cerca de un 40 % en Canarias

El número de accidentes laborales graves en Canarias entre enero y agosto pasados ascendió a 135, un 37,8% más que en el mismo periodo de 2024, si bien los accidentes leves descendieron un 3,4%, lo que arroja un descenso medio de la siniestralidad total de un 3,1%.
También se ha producido un incremento de los accidentes con resultado de muerte: 21 frente a los 13 contabilizados en los nueve primeros meses del año pasado, según la información publicada este lunes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).
Por provincias, el número de accidentes de trabajo disminuyó en la de Santa Cruz de Tenerife un 4,6% y un 1,9% en la de Las Palmas.
Baja la incidencia
En relación con el número de trabajadores afiliados, hasta agosto de 2025 hubo 215,36 siniestros laborales por cada 100.000.
Este dato es el Índice de Incidencia y es más bajo que en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 222,92 accidentes por cada 100.000 afiliados.
Para calcular este índice, se tiene en cuenta a los trabajadores que cotizan y que tienen reconocidas las contingencias profesionales.
Accidentes laborales por sectores
El sector de la construcción es el que registra una mayor incidencia, con 468,84 accidentes por cada 100.000 trabajadores, seguido de la agricultura (365,4).
En el primer caso, se registraron 2.306 accidentes de trabajo con baja entre enero y agosto de 2025; y en el segundo hubo 571 en este periodo. En la industria, el índice fue de 328,04 (1.088 accidentes).
El sector servicios es el que registra un mayor número de siniestros (11.808), pero también tiene un mayor número de trabajadores, por lo que el índice es el más bajo de todos los sectores (186,04 accidentes por cada 100.000 trabajadores).