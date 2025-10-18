Adri & Rod presentan Cajón Desastre en Tito’s Teatro: humor, improvisación y un show… o algo parecido

El próximo sábado 25 de octubre a las 20:45 horas, el escenario de Tito’s Teatro, ubicado en Casa Ábaco (Puerto de la Cruz), acogerá el espectáculo ‘Cajón Desastre’, protagonizado por el dúo Adri & Rod. Una propuesta fresca, divertida y llena de improvisación que promete hacer reír al público con su particular mezcla de humor absurdo, creatividad y sorpresa constante.
Bajo el lema “Un show… o algo parecido”, Adri & Rod invitan a los espectadores a disfrutar de una noche diferente, en la que nada está del todo planeado y todo puede pasar. El espectáculo combina sketches, interacción con el público y situaciones imprevisibles, en un formato que los artistas definen como un “cajón desastre” de risas y ocurrencias.
‘Cajón Desastre’ es un espectáculo cargado de humor, improvisación, situaciones absurdas y mucho, mucho desparpajo. Nada está fuera de lugar y todo puede pasar. Desde reflexiones delirantes hasta juegos escénicos inesperados, este dúo transforma lo cotidiano en comedia brillante.
Las entradas, con un precio de 15 euros, ya están disponibles a través de la web www.titostenerife.com. El evento está organizado por Titosland Events, responsables de una programación que apuesta por el humor y el talento local en un entorno único como el de Casa Ábaco.
Con Cajón Desastre, Adri & Rod consolidan su propuesta humorística en la escena tinerfeña, ofreciendo un espectáculo cercano y espontáneo que promete conquistar al público del norte de la isla.