Aguacate: un producto estratégico en la diversificación del campo canario

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 22 de abril de 2025 el reglamento que registra como nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) el aguacate de Canarias.
Los frutos amparados bajo esta IGP son cultivados en el Archipiélago y están destinados al consumo en estado fresco tras su acondicionamiento y envasado.
Las variedades incluidas son: Hass, Fuerte, Orotava, Pinkerton, Reed y Carmen, cada una con características físicas, químicas y organolépticas diferenciadas.
Todas ellas se distinguen por “su pulpa cremosa y un sabor ligeramente herbáceo con notas a frutos secos debido a la influencia de los suelos volcánicos y del clima que propicia una lenta maduración en el árbol”.
En el etiquetado del producto envasado, figurará obligatoriamente y de forma destacada el nombre y logotipo específico de la IGP Aguacate de Canarias, junto a los datos que, con carácter general, se determinen en la legislación aplicable.
Esta incorporación se suma a la lista de productos agroalimentarios españoles con reconocimiento europeo, cuya cifra asciende ya a 221, además de las 148 figuras de calidad de vinos y 19 de bebidas espirituosas. España se sitúa así en la tercera posición de la UE en el ámbito de la calidad diferenciada.
Canarias triplicó en 2024 sus envíos de aguacate al mercado peninsular y extranjero respecto al año anterior, informó el consejero autonómico de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, en la jornada inaugural, el 30 de septiembre, de la feria Fruit Attraction, en Madrid.
La comercialización de aguacate fuera de la región aumentó hasta los 424.632 kilos, por un total de 1,3 millones de euros, lo que supuso el triple, tanto en el peso como en valor de mercado (142.000 kilos y 0,4 millones de euros), de lo anotado en 2023.
A principios de octubre, un seminario puso de relieve la importancia estratégica del aguacate en la diversificación del campo canario y como símbolo de la unión entre ciencia, innovación y tradición agrícola.
Fue una convocatoria de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, así como de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
En el Aula Magna del edificio central de la ULL, el director de la cátedra, Jesús de las Heras Roger, ponderó la integración de la investigación universitaria en las necesidades del territorio, con “respuestas concretas al desarrollo sostenible y la competitividad”.
Entre los especialistas, participaron Hernán Tejera Oval, consultor y corredactor de la IGP, y Francisco José Echandi, presidente de Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas Tropicales y Subtropicales de Canarias (Tropicán), entidad gestora de la marca Aguacate de Canarias.