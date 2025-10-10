sucesos

La Guardia Civil actúa tras un violento atraco a una taxista en Canarias: el vídeo fue clave

Los hechos se produjeron cuando la mujer estaba trabajando
La Guardia Civil actúa tras un violento atraco a una taxista en Canarias: el vídeo fue clave
Atraco a una taxista en Canarias. Guardia Civil
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por atracar a una taxista sobre las 23.00 horas del pasado 30 de septiembre en la localidad de Vecindario (Gran Canaria) y conseguir llevarse su cartera.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, los hechos se produjeron cuando la mujer estaba trabajando en el vehículo y un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario.

  1. Violento atraco en una conocida joyería de Canarias a plena luz del día
  2. Las malas condiciones del mar complican la búsqueda del hombre desaparecido en aguas canariasAtraco a punta de cuchillo en Canarias: una foto durante la huida acaba en manos de la Guardia Civil

Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora y, tras un forcejeo en el que la taxista sufrió la rotura de sus gafas, consiguió quitarle la cartera y salir huyendo.

Por su parte, al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, la taxista salió tras el varón aunque no pudo alcanzarlo.

No obstante, las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo permitieron a los guardias civiles identificar al autor, siendo posteriormente localizado y detenido.

Finalmente, las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas