Biorresiduos hoteleros regresan convertidos en frutas y verduras

Comunidades Turísticas Circulares (CTC) es una iniciativa financiada con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (el elemento principal del programa Próxima Generación) dirigida y coordinada por la patronal Ashotel y Asaga Canarias-Asaja.
Con el impulso del Ayuntamiento de Adeje y de las consejerías de Turismo y de Agricultura del Gobierno regional, de la mano de la empresa Serviagroc, despliega proyectos de economía circular que potencien las sinergias entre sectores: el turismo y el primario, en esta ocasión.
El proyecto inicial es Biorresiduos, en el que participan establecimientos hoteleros junto a entidades públicas, plantas de compostaje y fincas agroecológicas. Se trata de convertir los residuos en compost destinado al cultivo ecológico de frutas y verduras, que formarán parte de la oferta gastronómica de los hoteles implicados.
La normativa actual de residuos (ley 7/2022) determina que los biorresiduos comerciales, tanto los gestionados por los organismos locales como por gestores autorizados, deberán separarse en el origen sin que se produzca la mezcla con otros.
En los dos primeros años de funcionamiento se transformaron 1.300 toneladas de biorresiduos procedentes de hoteles del sur de Tenerife en unas 450 toneladas de compost de alta calidad, apto para agricultura ecológica y jardinería.
De paso, se evitó enterrar estos restos en el complejo ambiental de Arico y la emisión de unas 7.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El marcador señalaba la semana pasada 30 hoteles, 2.600 toneladas de biorresiduos y 900 de compost que han servido para fertilizar más de 80 hectáreas de cultivos de kilómetro cero.
El destino de ese sustrato en forma de compost es la regeneración de suelos; principalmente, de jardines municipales, de hoteles y de fincas agrícolas. El fin último de CTC consiste en “aprovechar la materia orgánica que se produce en los hoteles, dejar de enterrarla en vertederos y regenerar suelos y fincas agrarias para una mejor producción agrícola y posterior abastecimiento de cercanía, lo que en definitiva supone generar economía circular”.
La acción Comunidades Turísticas Circulares ha recibido el premio Turismo Islas Canarias en la modalidad Innovación. Se encuentra en una fase de expansión con perspectiva de ser replicada en otros municipios de Canarias, a la vez que “se exporta conocimiento”. Cada tonelada de biorresiduos que se recupera de los hoteles se recoge selectivamente. Es un modelo pionero porque “pasa de la teoría a la práctica” y “sienta las bases de un futuro prometedor de convergencia y emprendimiento entre turismo y agricultura que beneficiará a ambas partes, y a Canarias como territorio”. Los hoteles comprometidos forman a su personal sobre la reducción de los desperdicios alimentarios y la gestión de residuos.