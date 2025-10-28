Advierten sobre el riesgo del paso de buques ‘fantasma’ rusos por aguas canarias: “No se sabe qué transportan”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este martes su preocupación porque “no se tiene ni idea” del número de buques de la llamada flota “fantasma” rusa que navega por aguas isleñas, y ha advertido del riesgo de un desastre ecológico que podría lastrar durante años la economía del archipiélago.
Clavijo se ha expresado de esta manera en respuesta al diputado del grupo Mixto por AHI en el Parlamento de Canarias, Raúl Acosta, quien se ha interesado por la navegación de buques rusos bajo pabellón de terceros países para evitar las sanciones de la UE.
Raúl Acosta ha señalado además que muchos de esos buques navegan en condiciones precarias y portan mercancías como crudo sin refinar que en ocasiones transbordan de barco a cargo, con el consiguiente riesgo medioambiental.
El presidente Fernando Clavijo ha advertido de que éste es un asunto preocupante porque no hay información sobre lo que ocurre con esta flota “fantasma”, que puede superar los mil buques y que en ocasiones navegan próximos al archipiélago.
“No se sabe qué transportan ni en qué condiciones. Algunos son viejos y podrían ocasionar cualquier tipo de derrame o accidente que impactaría en nuestras costas, en nuestra biodiversidad y en nuestra principal actividad, la turística”, ha apuntado Clavijo.
El Ejecutivo autonómico ha transmitido esta preocupación al central, también por escrito, sin que haya recibido respuesta, ha añadido.
El Gobierno canario argumenta al respecto que en el Estatuto de Autonomía se indica que la Comunidad Autónoma debe estar presente en las cuestiones referentes a las aguas cercanas a las islas de competencia estatal.
Clavijo ha insistido en que “no tenemos ni idea del número de buques que circulan ni en qué condiciones, ni qué transportan ni las consecuencias de lo que pueda ocurrir”.
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, ha dicho, el Ejecutivo central insistirá sobre esta cuestión en la próxima reunión en la que esté presente el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha agregado el presidente.
Al respecto, Fernando Clavijo ha subrayado que éste es uno de los asuntos en los que “si no ocurre nada, pues no pasa nada, pero el día que ocurre lo tendremos que lamentar muchos años, porque un desastre ecológico de esa magnitud puede costar la recuperación de la biodiversidad y de los daños durante mucho tiempo”.