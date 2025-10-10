Un joven cae por un acantilado en Canarias

Un joven de 23 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en un acantilado cercano a la playa de El Puertillo, en el municipio grancanario de Arucas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 20.01 horas de este jueves, 9 de octubre de 2025, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia de que una persona había caído en una zona de difícil acceso y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes comprobaron la complejidad del terreno y solicitaron la intervención del helicóptero de Salvamento Marítimo.
La aeronave logró rescatar al afectado y lo trasladó hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) completó el traslado del joven hasta el servicio de urgencias del hospital, donde fue atendido por un traumatismo en un miembro inferior.
En el operativo participaron también la Policía Local y personal sanitario del SUC, que desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada y dos de soporte vital básico para colaborar en la atención y evacuación del herido.