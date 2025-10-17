Canarias Gospel Summit programa cuatro días de talleres y conciertos en Candelaria

El municipio sureño de Candelaria se prepara para acoger la VI edición de Canarias Gospel Summit, organizado por la Escuela Góspel de Canarias dentro del marco de la edición de 2025 del Festival de Góspel de Canarias. Esta cita anual de carácter internacional tendrá lugar los 16, 17, 18 y 19 de octubre, con sus actividades principales en el Espacio Cultural Cine Viejo, en Candelaria.
El evento, que busca impulsar una disciplina con unagran presencia en las Islas, incluirá diversos conciertos, talleres, workshops y actividades dirigidas a asistentes de todas las edades. El plato fuerte lo pondrá el cantante estadounidense Leeonard Burks, autor de la reconocida canciónm “Everyday is a day of thanksgiving”? que llegará a Tenerife para impartir un taller dirigido a público adulto en la que es su primera presencia en España.
La actividad de esta sexta edición comienza con una master class de bajo eléctrico a cargo de Charlie Moreno (día 16), para continuar con un taller de guitarra eléctrica dirigido por Sergio Cebrián (día 17), un taller de góspel para adultos a cargo del citado Leonard Burks (días 17 y 19) y un taller para niños dirigido por Lola López (día 18).
Además, el día 18 el Cine Viejo de Candelaria acogerá a las 20:00 horas un concierto de Canarias Gospel Choir y Sevilla Gospel Choir (entradas en www.tickety.es) y el domingo 19 se llevará a cabo una muestra final del taller a las 13:00 horas en plaza del Centro Comercial Punta Larga.
Canarias Gospel Summit es la primera cumbre del gospel de Canarias, durante la cual se llevan a cabo numerosas actividades como talleres para adultos y niños, talleres en colegios, conciertos en lugares especiales como son los centros de mayores, talleres de musicoterapia para niños y conciertos gratuitos. Toda la programación se puede consultara a través de su web www.canariasgospelsummit.com. La muestra cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y el Ayuntamiento de Candelaria.
Leonard Burks no es solo un nombre; es historia pura. Ha compartido escenario y trabajado con gigantes como Thomas A. Dorsey y Rev. James Cleveland, formando parte del legendario cuarteto The Evangelistic Team. Además, ha dirigido coros en la National Convention of Gospel Choirs and Choruses durante décadas.
Artistas como Debbie Austin, Rodney Posey y Brenda Waters han interpretado sus canciones. Y después de inspirar con su música en Asia y Europa, ¡llega por primera vez a España! Su talento para dirigir coros es asombroso, y cada sesión con él es una experiencia única.