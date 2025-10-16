Canarias, segunda comunidad con más quiebras personales y despidos

Son otros síntomas más de lo profundo del deterioro social que padecen no pocos canarios y canarias desde hace más de tres lustros.
Por una parte, los juzgados de lo Mercantil de Canarias registraron durante el segundo trimestre del año en curso la segunda tasa más alta del país en concursos (quiebras) de personas naturales no empresarias, es decir, de ciudadanos de a pie, no personas jurídicas: 49,3 procesos por cada 100.000 habitantes, en datos facilitados desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que cita los facilitados desde la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera tasa más alta fue la de Murcia (53,6) y la tercera, la de Cataluña (44,3).
Para hacerse una idea de que se trata de un problema específico da cuenta el dato de que la media nacional fue de 32,9, esto es, de 16,4 puntos por debajo de la tasa isleña. En cifras globales, el número de concursos de personas naturales no empresarias registrado en el segundo trimestre de 2025 en Canarias fue 1.104, un 69,3% más que en el mismo periodo de 2024 (652).
Pero además, tales estadísticas evidencian que, además de ser Canarias el territorio con la segunda mayor tasa de quiebras entre los ciudadanos de a pie, también fue la comunidad entre abril y junio de este año la que tuvo la segunda mayor tasa de procedimientos judiciales por despido: 116,9 por cada 100.000 habitantes. La primera fue Madrid (124,8), y la media nacional fue de 83,7 despidos por cada 100.000 habitantes. De nuevo, 33,2 puntos por debajo de la media canaria.
Concretamente, el número de procesos por despido fue en las Islas de 2.616, un 1% más que en el segundo trimestre de 2024 (2.590).
En honor a la justicia, también hay que reseñar que, en lo que se refiere a los lanzamientos hipotecarios (ejecución forzosa de la resolución que dictamina el desahucio o la entrega de bien inmueble por impago del crédito bancario), las Islas computaron entre abril y junio 50 procedimientos, un 30,6% menos que en el mismo periodo de 2024 (72), siempre gracias a los datos facilitados desde el TSJC.
En cuanto a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -esto es, desahucios por impago de alquiler- el decremento en la Islas fue del 2,6%; de 341 casos en el segundo trimestre de 2024 a 332 en el pasado verano.
Siempre según las estadísticas judiciales, Canarias fue en el periodo de estudio la comunidad con la segunda tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes: 16,6, cifra sólo superada por Cataluña.
Los registros que aluden al total de los lanzamientos practicados (por ejecución hipotecaria, incumplimiento de la LAU u otros) apuntan que en las Islas se pasó de 450 casos en la primavera de 2024 a 406 en la de este año, lo que implica una bajada del 9,8%. Pese a ello, la tasa de lanzamientos totales de Canarias fue también la tercera más alta: 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, tras Cataluña (23,8) y Baleares (19,9).