3 años de cárcel por lo que le encontraron en la mochila al llegar a Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto tres años de cárcel a un hombre que fue interceptado en el puerto tinerfeño en un barco llegado desde Gran Canaria con diversas cantidades de drogas sintéticas.
La intervención tuvo lugar el 13 de noviembre de 2023 sobre las diez menos cuarto de la noche cuando se realizó un control en el muelle y se encontró en el interior de la mochila del encausado 19 pastillas de viagra, 11 gramos de metanfetamina, marihuana 10 gramos de MDMA, 5 de anfetamina y 410 euros.
Con anterioridad, la Guardia Civil había encontrado en su domicilio un paquete llegado de Amsterdam en cuyo interior había 25 gramos de catinona, una droga natural que causa euforia pero nunca se demostró que el ahora condenado fuera su destinatario real.
La Sala avaló la credibilidad de los agentes que actuaron en estas operaciones mientras que el procesado dijo que ejercía la prostitución masculina, era peluquero y tatuador y las sustancias iban a ser destinadas a consumo propio y las había comprado en unas fiesta.
También dijo, según señala la sentencia, que había adquirido más porque las había encontrado a un buen precio y con el fin de poder tenerlas para otras fiestas.
La Fiscalía pedía 4 años de prisión y 2.000 euros de multa al creer que se estaba ante un delito contra la salud pública con una sustancias que causan grave daño a la salud y en sus conclusiones finales pidió reiterar el término “presuntamente” o “tentativa” al creer que la falta había sido cometida.
La defensa pidió la libre absolución al entender que no existió delito sino que se estaba ante un consumo propio y aunque las cantidades superaran “ligeramente” a las que se permiten con este fin, el abogado dijo que era debido a que se había aprovechado de su coste ventajoso.
La Policía localizó al procesado tras intervenir un paquete postal a su nombre por lo que al tener conocimiento de que viajaba en el mencionado barco en aquella fecha lo detuvieron.