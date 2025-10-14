Clavijo y Montero desbloquean 400 millones de euros para Canarias antes de que acabe 2025

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han acordado este martes un desembolso de unos 400 millones de euros para Canarias, antes de que termine 2025, en conceptos como la reconstrucción de La Palma y la acogida de menores migrantes no acompañados.
A su salida del encuentro el presidente canario lo ha calificado de “positivo” y ha detallado algunos acuerdos, como “los primeros ”50 millones de euros del año 25 para atención a los menores extranjeros no acompañados”.
A ello ha sumado la liberación de “dos partidas también importantes para Canarias: 20 millones de euros para el ciclo integral del agua de obras hidráulicas y 21 millones de euros para el sector primario en Canarias”.
“Luego hemos estado hablando de La Palma, del 60 % de descuento del IRPF y los 100 millones de euros de este año, y la misma cantidad del año pasado, que quedaban pendientes” ha señalado.
Clavijo ha informado que el Gobierno estudiará la fórmula legislativa adecuada para aprobar estas últimas medidas, o bien un decreto, justificado por razones de urgencia, o bien un Proyecto de Ley de lectura única promovido por PSOE y CC en el Congreso.
Los gabinetes de ambos ejecutivos se reunirán para estudiar cuál es la mejor para garantizar que esas medidas entran en vigor antes de que acabe 2025, ha informado.
Otras partidas aprobadas irán para el plan de empleo y los fondos contra la pobreza, ha explicado el presidente canario, que ha confirmado que se trata de unos 400 millones en total.
Clavijo ha puesto en valor el importante impulso político imprimido por la ministra a unas partidas “que estaban ahí, atascadas”.