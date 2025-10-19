El Costa Adeje Egatesa quiere acabar con la mala racha en casa

El Costa Adeje Tenerife Egatesa quiere acabar con la mala racha en el Heliodoro ante el Badalona Women, en partido correspondiente a la octava jornada de la Liga F Moeve. El choque arranca a las 16.00 horas y será narrado por Atlántico Radio y televisado por las cámaras de Dazn.
Además, el partido viene cargado de simbolismo y compromiso social. Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el encuentro contará con acciones solidarias impulsadas por Hospiten, patrocinador del partido hace más de una década, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Pulseras rosas para los aficionados o el saque de honor a cargo de una paciente oncológica, formarán parte de una jornada muy especial, en la que el equipo lucirá, al saltar al terreno de juego, una camiseta conmemorativa bajo el lema: “Detrás de cada mujer, existe una historia que la convierte en guerrera”, diseñada por la artista Paula Padrón, que podrá adquirirse en los accesos del Heliodoro Rodríguez López en las puertas 17 y 32 por solo 15 euros. Los beneficios de la venta de estas camisetas serán destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer de mama.
El conjunto tinerfeño ha sido incapaz de ganar y marcar un gol en el recinto capitalino tras las visitas de RCD Espanyol (0-0), Real Madrid (0-0) y SD Eibar (0-1). Las guerreras saldrán con los ánimos renovados para sumar tres puntos que le permitan seguir en la pomada de la Liga F Moeve.
Fatou, baja por lesión
La lista de convocadas por Eder Maestre es la siguiente: Noelia Ramos, Cinta Rodríguez, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Amani, Ari Arias, Carlota Suárez, Alexandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari Jose, Elba, Iratxe, Aithiara, Patri Gavira, Gramaglia, Jenni López y Martín. Se quedan fuera las lesionadas Pisco, María Estella y Fatou Dembele. Yerliane Moreno tampoco estará disponible ante el conjunto catalán.
El once inicial podría estar integrado por Nay Cáceres, en la portería. Línea de cinco con Aleksandra de carrilera derecha, Aithiara o Clau por la izquierda y tres centrales con Cinta, Elba y Patri Gavira. En la sala de máquinas: Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández, mientras el ataque blanquiazul es cosa de Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez.
El técnico del conjunto tinerfeño hizo hincapié en la conferencia de prensa previa al choque que, “los ánimos del equipo nunca han decaído, queremos conseguir la victoria y no vamos a perder esa ambición nunca”. De cara a un nuevo partido en casa, Maestre considera que “el equipo se debe a la afición, que nos anima y respalda en cada encuentro. Saldremos a dejarnos la piel como siempre. De todos modos, será un partido exigente, porque ellas tienen mucha calidad en todas las líneas y debemos estar muy preparadas para afrontarlo de la mejor manera posible”.
Con el respaldo de su afición y un Heliodoro que volverá a teñirse de rosa, el Costa Adeje Tenerife Egatesa espera firmar una gran actuación este domingo, en un día en el que el fútbol y la solidaridad caminarán de la mano.
El rival
Por su parte, el FC Badalona Women se presenta en Tenerife en la octava posición con nueve puntos en la tabla. Las futbolistas de Ana Junyent, en su último duelo, vencieron (1-0) al Madrid CFF. Un triunfo que logró el conjunto catalán tras varias semanas sin lograr ganar.
El partido será arbitrado por la colegiada Alicia Espinosa.