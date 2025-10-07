Se derrumba un edificio en el centro de Madrid

Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid intervienen a mediodía de este martes en la calle Hileras (Ópera), donde se ha derrumbado un edifico, según informa El País.
De momento, se desconoce la causa del suceso y si ha habido heridos, si bien se han contabilizado al menos cuatro desaparecidos.
Como es lógico, los vecinos no pueden acceder a sus viviendas porque la zona está acordonada hasta la espera de ver si aguanta parte del inmueble.
También se han desplazado hasta el lugar varias unidades de SAMUR-Protección Civil.