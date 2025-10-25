DifrAcción Ensemble actúa este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife

La formación canaria DifrAcción Ensemble inaugura este sábado (18.00 horas) el programa de música que forma parte de la batería de actividades artístico-culturales diseñadas para la conmemoración de los 100 años del Círculo de Bellas Artes de Tenerife.
El ciclo musical, que cuenta con la colaboración del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik, la Fundación CajaCanarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, se inicia en la sede de la institución, en la capitalina calle Castillo, con un programa que contempla obras de Erik Satie, Claude Debussy, Earle Brown, Benjamin Britten, Miguel Ángel Torres de Miguel, Laura Vega, Mauricio Charbonnier, Manuel Bonino y Ciro Hernández.