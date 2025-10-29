El cine de Latinoamérica y África se unen en Puerto de la Cruz

La producción cinematográfica de Latinoamérica y África se unirán el próximo mes en Puerto de la Cruz, municipio que acogerá ‘Miradas Afroindígenas’, un festival que comenzó a gestarse hace cinco años en República Dominicana donde cineastas afrodescendientes y Canarios se unieron para empezar a trabajar proyectos comunes que podrán verse del 22 y el 29 de noviembre en diferentes escenarios de la ciudad turística, como la Sala Timanfaya y el Complejo Turístico Costa Martiánez.
La iniciativa cultural está dirigida por el cineasta tinerfeño David Baute quien ayer eligió este último recinto para presentarla. Lo hizo en el entorno de la escultura Homenaje al Mar, del autor lanzaroteño César Manrique, una obra que representa el encuentro en el mar entre los dos continentes, en el que surge el cine de realidad en el que se basa su cinematografía.
El cineasta lo definió como “un cine más autoral, que hibrida entre el documental y la ficción, que trabaja con no actores, utiliza recursos naturales y es muy creativo”.
El festival y mercado de cine también ha sido posible gracias a una “gran alianza entre festivales de distintos países de Latinoamérica y África para poder acompañar el desarrollo de los proyectos que surgieron de esa incubadora”, apuntó el director. Igualmente, con la asociación que agrupa a los festivales de cine de Canarias se ha seleccionado una programación con cintas de cineastas de las islas que se dará a conocer la próxima semana.
Entre los actos más significativos en el marco del Miradas Afroindígenas se reconocerá a la cineasta chilena Mayte Alberdi, autora de películas nominadas a los Óscar, premiada en los Goya y en los Festivales de Cannes y de San Sebastián, y se estrenará en el Archipiélago Historia del buen valle (España/2025), la nueva película José Luis Guerin, que recibió recientemente el premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián “Es un privilegio contar en Puerto de la Cruz con estos dos grandes autores del cine de realidad”, subrayó Baute.
La sección dedicada a la industria, el Mercado de Miradas Afroindígenas, contempla dos fases, una dirigida a proyectos en desarrollo y otra para los que se encuentran con una producción más avanzada, con el objetivo que se puedan ver en las pantallas de Puerto de la Cruz en próximas ediciones.
David Baute estuvo acompañado por el alcalde portuense, Leopoldo Afonso, y la concejal de Cultura, Desiré Díaz, quienes recalcaron la apuesta del municipio por una “cultura de calidad”, que la ha convertido en un referente “del desarrollo de las políticas culturales públicas”.
También estuvieron presentes el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, quien subrayó la importancia de “descentralizar” la actividad cultural. y el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa. En su opinión, Miradas Afroindígenas “aborda una mirada absolutamente indispensable” de dos continentes “con dinámicas sociales tremendamente complejas” que se pueden abordar desde el cine y, “con la mediación de Canarias”, contribuir a un mundo mejor en ambos, sostuvo.