El Festival Isla Calavera presenta este mes el ciclo ‘Medioambiente Bestial’

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera celebrará su novena edición del 7 al 16 de noviembre, reforzando este 2025 su compromiso con la formación y divulgación audiovisual gracias a la colaboración con el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna (ULL).
Como acción prefestival, Isla Calavera apoya el ciclo ‘Medioambiente Bestial’, que durante el mes de octubre invitará a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza a través de grandes títulos del cine de género.
El ciclo se desarrollará todos los miércoles de octubre en Multicines Tenerife, sede del Aula de Cine y el Festival Isla Calavera, a partir de las 19:00 horas y en versión original subtitulada. Dará comienzo con la película surcoreana Snowpiercer (2013), de Bong Joon-ho, el día 1. Retrato de un futuro postapocalíptico en el que, tras un fracaso global para combatir el cambio climático, los últimos supervivientes de la humanidad viajan a bordo de un tren en perpetuo movimiento, donde los privilegios y la lucha de clases dan pie a una rebelión encabezada por los más desfavorecidos.
El 8 de octubre es el turno de La carretera (2009), dirigida por John Hillcoat. Adaptación de la novela homónima de Cormac McCarthy, la historia sigue a un padre y su hijo que atraviesan juntos un mundo devastado y desolado en busca de esperanza y supervivencia. Enfrentados a peligros constantes, luchan por mantener la humanidad en un entorno hostil dominado por la desesperanza y el riesgo.
El 15 de octubre se proyecta Hijos de los hombres (2006), dirigida por Alfonso Cuarón. La trama nos lleva al año 2027, donde la humanidad ha perdido la capacidad de procrear y la sociedad está sumida en el caos. El protagonista, un antiguo activista llamado Theo, debe proteger a una joven que podría ser la clave para el futuro de la especie. El filme plantea profundas reflexiones sobre la esperanza en condiciones límites.
Cierra el ciclo ‘Medioambiente Bestial’ La vida de Pi (2012), de Ang Lee (2012), el 29 de octubre. Esta aventura narra la extraordinaria historia de Pi, un joven que sobrevive a un naufragio en el Océano Pacífico en un bote salvavidas con un tigre de Bengala. A través de esta convivencia forzada, la cinta explora la fe, la supervivencia y la relación humana con la naturaleza con una impactante belleza visual.