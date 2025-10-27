El Gobierno canario brinda su apoyo a 48 proyectos culturales de gran formato

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, ha resuelto dar respaldo económico este año a 48 proyectos culturales de gran formato, relacionados con artes escénicas y música, audiovisual y literatura. Asimismo, y para dar cobertura económica al total de iniciativas seleccionadas en convocatoria pública, ha procedido a la ampliación del presupuesto consignado con anterioridad, que ahora alcanza un importe de 2.060.000 euros.
El listado de propuestas aprobadas con carácter definitivo puede consultarse en el apartado de convocatorias del sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, www.icdcultural.org, entidad pública colaboradora en este proceso.
A la convocatoria de subvenciones de gran formato para 2025 se presentaron un total de 82 propuestas, de las que 34 han sido desestimadas o excluidas. De las aprobadas, 31 corresponden a actividades de artes escénicas o música, 12 a audiovisuales y 5 a literatura.
Las ayudas de gran formato se refieren a propuestas que tienen un coste igual o superior a 100.000 euros, y estén relacionadas con las artes escénicas y la música (danza, teatro, artes circenses y música); literatura (narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia y narración oral) o cómic (novela gráfica y cómic), y con la industria audiovisual. En todos los casos, con carácter presencial, virtual o híbrido, pero siempre con asistencia de público.
En la modalidad de artes escénicas y musicales se incluyen festivales, muestras, jornadas, mercados, congresos, encuentros sectoriales profesionales, residencias artísticas en espacios escénicos y proyectos integrales de exhibición en salas privadas, entre otros. En literatura y audiovisual se añaden además actividades divulgativas, seminarios y exposiciones.
En general, esta iniciativa abarca proyectos pertenecientes a los sectores culturales y creativos, con el fin de contribuir a fomentar la industria cultural canaria y la programación en espacios culturales, abiertos y cerrados, como forma de consolidar y atraer a nuevos públicos, así como su difusión a través de plataformas físicas y digitales.
Asimismo, las ayudas están orientadas a reforzar, estabilizar y diversificar la actividad cultural en las Islas, fomentar la economía y el empleo, y contribuir a las dinámicas de cohesión e integración social a través de la cultura, además de avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a través de la cultura.