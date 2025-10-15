El grupo Rojo Cancionero trae ‘No canto por cantar’ al Teatro Unión Tejina

La formación Rojo Cancionero presenta esta semana su espectáculo No canto por cantar en el municipio de La Laguna. El concierto tendrá lugar este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Unión Tejina (TUT). La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La iniciativa está producida por el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC), con la participación de las áreas de Cultura y de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.
Con un amplio repertorio de canciones propias y un claro mensaje reivindicativo, la creatividad y la voz inconfundible de Salvador Amor (hijo de todo un referente de la canción popular, Rafael Amor) y la guitarra de David Díaz, han conformado un extraordinario binomio poético-musical, al que posteriormente se ha sumado la cantante Begoña Ortiz.
Rojo Cancionero nace en 2010 -aunque, de manera individual y en otros conjuntos, sus componentes cuentan con una larga trayectoria – inspirado por el gran cancionero latinoamericano y la canción popular en castellano.
El concierto que presentan en esta ocasión es No canto por cantar, composiciones propias y una mirada personal a obras de Rafael Amor, Alberto Cortez, Chavela Vargas, Violeta Parra, Víctor Jara, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa…