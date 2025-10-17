El humor de Abubukaka se instala en La Matanza de Acentejo el 8 de noviembre

El Auditorio Municipal de La Matanza de Acentejo acogerá el 8 de noviembre, desde las 20.00 horas, el espectáculo de Abubukaka Foscurí. El cuarteto canario de humor ácido y sarcástico deleitará a los presentes con una obra que aborda cuestiones de actualidad desde la óptica de la crítica cómica, que no deja indiferente y obliga a reflexionar en medio de carcajadas o pura sorpresa.
Como el propio grupo detalla, “Foscurí es un grito que se esconde tras una sonrisa, una crítica disfrazada de comedia, una reflexión envuelta en risas contagiosas. Y si no entiendes todo lo que está pasando, no te preocupes: es que quizás Foscurí no está hecho para ser entendido… sino para ser vivido”.
Con entradas al precio de 15 euros, que se pueden adquirir por anticipado en Tomaticket.es, en el Complejo Deportivo Municipal o antes del espectáculo en la taquilla, La Matanza se prepara para acoger a uno de los grupos de humor más rompedores y exitosos de los últimos años en Canarias.