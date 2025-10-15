El Mar Abierto despide el curso con Ana Belén, ‘This is Michael’ y María Peláe

La decimonovena edición del Festival Mar Abierto enfila su recta final con los conciertos de Ana Belén, This is Michael y María Peláe. Las actuaciones, que se desarrollan entre este mes y el de noviembre, comienzan el 18 de octubre con Ana Belén en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura (20.00 horas), quien al día siguiente se subirá al escenario del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria (19.00 horas), donde, desde hace días, están las entradas agotadas.
‘VENGO CON LOS OJOS NUEVOS’
Ana Belén celebra su trayectoria sobre los escenarios con dos citas en Canarias. La artista, galardonada con un Grammy Latino a la excelencia musical, ha destacado en toda su trayectoria por la polivalencia y la capacidad de reinventarse a lo largo de los años. En su nueva gira, Más D Ana, repasa sus grandes éxitos y también presenta su nuevo trabajo discográfico, Vengo con los ojos nuevos, publicado en junio de este año.
El tributo a Michael Jackson llega el 15 de noviembre a Tenerife, donde la cantautora malagueña actúa el día 22 en el Leal
El espectáculo This is Michael, para muchos, el mejor tributo al Rey del Pop, aterrizará el 15 de noviembre en Tenerife, en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna (21.00 horas). El cantante y bailarín brasileño Lenny Jay da vida a Michael Jackson en un espectáculo que cuenta con la colaboración de la guitarrista Jennifer Batten, quien acompañó a la estrella internacional en tres giras consecutivas entre 1987 y 1997. Imitación, escenografía y los mejores temas concurren en una noche para rendir homenaje a la figura de uno de los mayores exponentes de la música del siglo XX.
‘EL EVANGELIO’
La última cita de la temporada del Mar Abierto será con la cantautora María Peláe, quien visita las Islas con su carisma y letras reivindicativas para actuar los días 21, en el Auditorio Alfredo Kraus (20.00 horas), y 22 de noviembre, en el Teatro Leal de La Laguna (20.00 horas). La malagueña presentará en concierto su álbum El evangelio (2025), además de interpretar sus temas más populares, como La putukita y Mi tío Juan.
En su nuevo proyecto, cada canción representa una verdad, contada desde la perspectiva de su protagonista, adaptada según su experiencia o conveniencia. Inspirado en la idea de los Evangelios, el álbum se presenta como uno apócrifo, arriesgado en sonido y contenido.
Las entradas del festival están disponibles a través de la web www.festivalmarabierto.com.