El Taco Suena Rock reúne este sábado a bandas de dentro y fuera de las Islas

La Laguna celebra hoy sábado, a partir de las 18.00 horas, el XVI Taco Suena Rock Fest, una propuesta musical que se convertirá también un lugar de convivencia vecinal y compromiso social, accesible y con entrada gratuita. “La cita ha ido creciendo como uno de los encuentros indispensables del rock en Canarias -puso de relieve ayer en un encuentro informativo el concejal lagunero de Fiestas, Dailos González-, en el que bandas históricas, como Obús, Saratoga, Hamlet o Sôber, han pasado por el escenario tacuense y en el que el talento local siempre ha contado con espacio”.
LAS FORMACIONES
En el cartel de esta decimosexta edición figuran bandas como Leize, uno de los nombres imprescindibles del rock estatal; los tinerfeños Doctor Yao, los argentinos V.I.D.A, Apache, Heisenberg, Rockrose y Underground Kombustible, entre otras.
El director del festival, Iván Bonilla, destacó el compromiso formulado por la Asociación de Vecinos San Jerónimo de Taco para que las fiestas puedan celebrarse, así como este festival, que “es uno de los pocos que quedan con este formato”. Bonilla subrayó el carácter diverso e internacional del encuentro musical que tiene lugar en el Parque El Polvorín de Taco.
El festival, que estará presentado por Soledad Fernández, dispondrá su zona destinada a las personas de movilidad reducida muy cerca del backstage, con el objetivo de que quienes se sitúen en esta área puedan tener una experiencia más auténtica y sin barreras. Además, el XVI Taco Suena Rock Fest contará con un estand para apoyar a organizaciones no gubernamentales, como La cuevita de Los Ortega y Alí Méntalos Animales. Con ese fin, el edil Dailos González hizo un llamamiento a los asistentes a “aportar alimentos, mantas, juguetes y productos de primera necesidad”.