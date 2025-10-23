El tenor Mark Padmore y el pianista Andrew West ofrecen un recital de ‘lied’

El Auditorio de Tenerife programa hoy jueves (19.30 horas) un recital de lied del tenor Mark Padmore y el pianista Andrew West. Los artistas británicos ofrecerán en la Sala de Cámara composiciones de Clara y Robert Schumann, Johannes Brahms y Franz Schubert.
La nueva propuesta de Ópera de Tenerife comenzará con los Schumann, con piezas como Yo estaba inmerso en sueños oscuros y El juglar. Luego será el turno de Johannes Brahms, con lieder como Todas las flores miran. El recital continuará con creaciones de Franz Schubert como El caminante a la luna.